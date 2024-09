Sport.ro a vorbit cu Florin Tene, fost antrenor al lui Ciprian Tătărușanu trei ani la reprezentativa de tineret și un sezon la FCSB. Tene i-a antrenat în carieră, printre alții, și pe Costel Pantilimon, Florin Niță sau Silviu Lung Jr.

Ciprian Tătăruşanu (38 ani) şi-a început cariera la Juventus Bucureşti, după care a mai evoluat la Gloria Bistriţa, Steaua Bucureşti, Fiorentina, Nantes, Lyon, AC Milan şi Abha, adunând 74 de selecţii la naţionala României.

Ciprian Tătărușanu s-a retras. Florin Tene: "O stăpânire de sine ieșită din comun"

"Ciprian Tătărușanu a fost unul dintre elevii mei cu care m-am înțeles foarte bine.

Un băiat de mare caracter - cu cei 7 ani de acasă. Un portar cu calități enorme, cu o stăpânire de sine ieșită din comun. Pentru calmul său sunt elocvente și penalty-urile decisive apărate în cariera sa.

Ciprian Tătărușanu impresiona și prin seriozitatea care te făcea să îl respecți și mai mult", spune Florin Tene, pentru Sport.ro.

Florin Tene: "Sper să nu stea departe de fotbal"

Ciprian Tătărușanu i-a fost elev lui Florin Tene trei ani la naționala de tineret și un an la FCSB. Ca și Tene, Tătărușanu a jucat și la Gloria Bistrița, dar și la Steaua.

"Am colaborat cu el mereu cu plăcere și mă bucur că am avut posibilitatea să fac parte dintre antrenorii care au lucrat cu el. Relația noastră a fost una de mare respect.

Fotbalul românesc a pierdut unul dintre cei mai mari portari din ultima perioadă. Ne-a reprezentat țara cu multă demnitate în cele mai tari campionate ale lumi, a lăsat în urmă meciuri memorabile în care și-a pus amprenta în fotbalul romanesc.

Jos pălăria pentru ce a făcut în cariera lui spectaculoasă. Pentru mine Ciprian rămâne un om și un sportiv de mare valoare. Felicitări pentru întreaga carieră și sper să nu stea departe de fotbal", a mai declarat Florin Tene, pentru Sport.ro.

Florin Tene, actual antrenor de portari, a fost component al naționalei la Campionatul European din 1996. A strâns șase selecții în prima reprezentativă.

Mesajul lui Ciprian Tătărușanu

''Fotbal, cel mai frumos sport din lume, pe care am fost binecuvântat şi onorat să îl practic! Ţi-am dat totul din primele zile şi până acum, te-am pus mereu pe primul loc iar tu m-ai răsplătit pe măsură. Îţi mulţumesc pentru momentele frumoase, dar mai ales pentru cele grele. Ele m-au făcut omul care sunt azi!



Şi pentru toţi suporterii, antrenorii, coechipierii, adversarii, conducătorii, arbitrii şi jurnaliştii cu care m-am intersectat în acest parcurs. Am încercat să îi tratez cu respect şi sper că am reuşit. Celor ce vor veni de-acum înainte, le urez mult succes! Am început acum 30 de ani iar astăzi mă opresc. Mulţumesc pentru tot!'', a transmis Tătăruşanu în mesajul său.

Ciprian Tătărușanu a fost legitimat la FCSB în perioada iulie 2009 - iulie 2014. S-a transferat, ulterior, la Fiorentina, și a mai fost legitimat la echipe precum FC Nantes, Olympique Lyon, AC Milan și Abha.

La FCSB, Ciprian Tătărușanu a bifat 188 de apariții și a încasat 154 de goluri în aproape 17 mii de minute. În 80 de partide, goalkeeperul a încheiat fără gol primit.

La secţiunea comentarii, contul echipei naţionale a ţinut să îi mulţumească fostului internaţional: ''Mulţumim pentru tot, @tatarusanuantonciprian''.

Foşti coechipieri au mulţumit şi ei pentru momentele petrecute împreună pe teren şi în afara lui.

''Respect, Tataris'', a scris Alexandru Maxim, iar Alexandru Chipciu i-a transmis: ''Şi noi îţi mulţumim, Tataris!''.