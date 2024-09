Cu o carieră impresionantă, încheiată după zece ani în străinătate, Tătărușanu a decis să-și încheie cariera și a oficializat totul cu un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare.

Florin Prunea, fostul mare portar al echipei naționale, a reacționat după ce Tătărușanu și-a anunțat retragerea și speră ca acesta să rămână apropiat de fotbal.

Florin Prunea: ”Nimeni nu scapă de momentul ăsta”

Fostul component al ”Generației de Aur” crede că Răzvan Sava și Mihai Popa ar putea evolua și ei la cel mai înalt nivel. Primul a prins un transfer în această vară în Serie A, la Udinese, pentru 2,5 milioane de euro, iar al doilea a fost împrumutat de Torino la CFR Cluj până la finele acestui sezon.

„Eu cred că este în primii cinci portari (n.r. - români). Nu scapă nimeni de momentul ăsta, este un moment dificil. El este un om deosebit, cred că va rămâne în fotbal. Ar fi păcat să nu rămână în fotbal, tinerii portari au numai lucruri bune de învățat de la 'Tătă'. (n.r. - Vom mai avea un portar român la AC Milan?) Greu de spus. Eu cred că da. În ultimii ani, școala de portari a produs portari foarte buni.

Nu se știe, poate să fie Sava, poate să fie Popa care acum este la CFR Cluj. Eu cred că școala română de portari va produce în continuare”, a spus Florin Prunea, în exclusivitate pentru PRO TV.

Începând de la debutul său la Juventus Colentina, portarul a evoluat în cariera sa pentru echipe precum Gloria Bistrița, FCSB, Fiorentina, Nantes, Lyon, AC Milan și Abha Club.

Tătărușanu a fost dublu campion al României cu FCSB (2012/2013 și 2013/2014), alături de care a câștigat și Cupa și Supercupa României. De asemenea, a cucerit și titlul în Serie A cu AC Milan, la finalul sezonului 2021/2022.

Ciprian Tătărușanu: ”Mulțumesc pentru tot”

„Fotbal, cel mai frumos sport din lume, pe care am fost binecuvântat și onorat să îl practic! Ți-am dat totul din primele zile și până acum, te-am pus mereu pe primul loc iar tu m-ai răsplătit pe măsură. Îți mulțumesc pentru momentele frumoase, dar mai ales pentru cele grele. Ele m-au făcut omul care sunt azi!

Și pentru toți suporterii, antrenorii, coechipierii, adversarii, conducătorii, arbitrii și jurnaliștii cu care m-am intersectat în acest parcurs. Am încercat să îi tratez cu respect și sper că am reușit. Celor ce vor veni de-acum înainte, le urez mult succes! Am început acum 30 de ani iar astăzi mă opresc. Mulțumesc pentru tot!” a scris Tătărușanu pe Instagram.