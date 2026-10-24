Născut la data de 11 iulie 1935, în localitatea Fărcășești din județul Gorj, fostul conducător a activat în tinerețe ca jucător de handbal. Acesta a evoluat pentru cluburile Steaua și Dinamo și a bifat convocări în echipa națională de handbal în 11.
Ciprian Marica, mesaj de adio pentru omul pe care l-a privit ca pe un tată: „Așa vă voi ține minte”
Viorel Păunescu, fostul președinte al Consiliului de Administrație de la Steaua între 1998 și 2003, a decedat sâmbătă, la vârsta de 91 de ani, potrivit anunțului făcut de Liga Profesionistă de Fotbal.
Reacția lui Ciprian Marica și decizia luată de LPF
La scurt timp după vestea morții fostului oficial al Stelei, Ciprian Marica a publicat un mesaj pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre relația apropiată pe care a avut-o cu Viorel Păunescu.
„Mi-e greu să găsesc cuvintele. Ați fost ca un tată pentru mine și cel mai bun om pe care l-am cunoscut. Mă uit la fotografia aceasta și îmi este greu să accept că nu ne vom mai revedea. Mi-aș fi dorit să mai avem timp. Vă mulțumesc pentru tot. Așa vă voi ține minte, cu zâmbetul acesta și cu bunătatea pentru care v-am admirat atât de mult. Vă voi purta mereu în suflet, cu dragoste și respect. Dumnezeu să vă odihnească în pace!”, a transmis Ciprian Marica pe conturile sale sociale.
Pentru a-i aduce un omagiu, reprezentanții LPF au stabilit ca înaintea tuturor meciurilor care au mai rămas de jucat în etapa a 13-a să se țină un moment de reculegere.
„Gino Iorgulescu, preşedintele LPF, în numele instituţiei pe care o conduce, transmite sincere condoleanţe familiei greu încercate! Dumnezeu să-l odihnească!”, a precizat Liga Profesionistă de Fotbal în comunicat.
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