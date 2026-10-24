Ciprian Marica, mesaj de adio pentru omul pe care l-a privit ca pe un tată: „Așa vă voi ține minte”

Născut la data de 11 iulie 1935, în localitatea Fărcășești din județul Gorj, fostul conducător a activat în tinerețe ca jucător de handbal. Acesta a evoluat pentru cluburile Steaua și Dinamo și a bifat convocări în echipa națională de handbal în 11.

Reacția lui Ciprian Marica și decizia luată de LPF

La scurt timp după vestea morții fostului oficial al Stelei, Ciprian Marica a publicat un mesaj pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre relația apropiată pe care a avut-o cu Viorel Păunescu.

„Mi-e greu să găsesc cuvintele. Ați fost ca un tată pentru mine și cel mai bun om pe care l-am cunoscut. Mă uit la fotografia aceasta și îmi este greu să accept că nu ne vom mai revedea. Mi-aș fi dorit să mai avem timp. Vă mulțumesc pentru tot. Așa vă voi ține minte, cu zâmbetul acesta și cu bunătatea pentru care v-am admirat atât de mult. Vă voi purta mereu în suflet, cu dragoste și respect. Dumnezeu să vă odihnească în pace!”, a transmis Ciprian Marica pe conturile sale sociale.

Pentru a-i aduce un omagiu, reprezentanții LPF au stabilit ca înaintea tuturor meciurilor care au mai rămas de jucat în etapa a 13-a să se țină un moment de reculegere.

„Gino Iorgulescu, preşedintele LPF, în numele instituţiei pe care o conduce, transmite sincere condoleanţe familiei greu încercate! Dumnezeu să-l odihnească!”, a precizat Liga Profesionistă de Fotbal în comunicat.