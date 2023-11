Hernan Crespo devine antrenorul formației care a mai fost pregătită de Balaci, Iordănescu și Olăroiu

Antrenorul argentinian Hernan Crespo urmează să semneze un contract cu echipa Al-Ain, a anunţat miercuri gruparea din Emiratele Arabe Unite.

„Al-Zaeem [„Şefii”, aceasta este porecla clubului] a ajuns la o înţelegere preliminară cu tehnicianul argentinian Hernan Crespo, care este aşteptat să ajungă în următoarele zile în Emiratele Arabe Unite pentru a semna contractul cu Al-Ain Club şi pentru a-şi asuma oficial rolul de antrenor al primei echipe”, scrie în comunicatul publicat de Al-Ain pe X (fost Twitter).

Hernan Crespo a antrenat până acum în Italia (Modena), Argentina (Banfield, Defensa y Justicia), Brazilia (FC Sao Paulo) şi Qatar (Al-Duhail). Are în palmares Copa Sudamericana 2020 (cu Defensa y Justicia), campionatul Paulista 2021, precum şi campionatul şi cupa în Qatar, anul acesta.

???????? Hernán Crespo has signed in as new Al Ain head coach to replace former Ajax coach Alfred Schreuder.

Signed, sealed. ???????????????? pic.twitter.com/qIqlw2Z6FI