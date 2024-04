Cine are cel mai mare merit pentru victoria din Giulești? Răspuns surprinzător oferit de Bîrligea după meciul cu Rapid

La finalul meciului, Daniel Bîrligea, marcatorul unui hat-trick în Giulești, a susținut că cel mai mare merit pentru victoria de sâmbătă seară îl are Ovidiu Hoban, care a știu cum să-i motiveze pe jucători pentru acest duel.

"Momentan m-au lăsat să o iau (n.r. - mingea). Sper să o duc și acasă, pentru că acolo îi e locul.

Nu am vrut să ies pe targă (n.r. - a fost înlocuit în minutul 73, după o presupusă accidentare), dar arbitrul a chemat-o și nu mai știu nici eu cum s-a întâmplat. M-am speriat și eu puțin, dar sunt bine.

În meciul acela (n.r. - împotriva Corvinului Hnedoara din Cupă, 0-4) nu am dat niciunul totul, am știut-o și noi și tocmai de aceea am intrat determinați pe teren.

(n.r. - au venit toți către banca de rezerve după primul gol) Am vrut să sărbătorim ca o familie. Să arătam că noi suntem aici și că luptăm până la final.

Mister (n.r. - Hoban) a avut un rol important în această schimbare de atitudine, deoarece are o mentalitate de învingător, l-a avut și coechipier și îl știu foarte bine, este foarte dedicat", a spus Daniel Bîrligea la finalul meciului cu Rapid.

Rapid - CFR Cluj, 1-4

Albion Rrahmani (81), pentru Rapid, respectiv Daniel Bîrligea (4, 8, 36), Cristian Manea (45+1), pentru CFR Cluj, au fost marcatorii partidei.

CFR a fost condusă de pe margine de cuplul de tehnicieni Francisc Dican - Ovidiu Hoban.

Cristian Săpunaru, căpitanul echipei Rapid, a jucat meciul său cu numărul 200 pentru giuleşteni.

Rapid a pierdut toate cele trei meciuri din play-off.

Rapid a câştigat ambele meciuri directe din sezonul regulat, cu 3-1 acasă şi 1-0 în deplasare.