Cele trei stadioane din Bucuresti vor fi GATA inainte de Euro! Ministrul Sportului confirma: "Sunt sigur ca le putem inaugura!" Doua vor fi finalizate in acest an

Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a afirmat joi ca toate cele trei stadioane din Bucuresti vor fi gata inainte de Campionatul European.

Lucrarile continua la arenele din Ghencea, Arcul de Trimf si Giulesti. Ionut Stroe spune ca este convins ca Ghencea si Arcul de Triumf vor fi inaugurate pana la finalul acestui an, iar Giulesti in 2021.

Ministrul Sportului si Tineretului a confirmat intr-o videoconferinta ca Romania va avea gata cele trei stadioane inaintea Campionatului European de anul viitor:

"Romania este capabila sa termine toate cele trei stadioane aflate in constructie. Va fi o mandrie pentru noi toti sa avem o infrastructura sportiva la cote europene pentru Campionatul European de fotbal. Anul aceste sunt sigur ca putem inaugura stadioanele Ghencea si Arcul de Triumf, iar la anul urmeaza si stadionul Giulesti. EURO 2020 este un eveniment de importanta nationala, am refacut o Hotarare de Guvern care il declara ca fiind de interes national. S-au deblocat toate lucrarile si in zona infrastructurii de transport. Ma refer la calea ferata intre Gara de Nord si Aeroportul Otopeni, la modernizarea Aeroportului Baneasa, cel care va primi delegatiile oficiale", a spus Ionut Stroe.

Romania vrea sa gazduiasca mai mult de 4 meciuri la Euro

Ionut Stroe spune ca Romania s-a oferit oficial pentru a gazdui mai multe meciuri din cadrul Campionatului European. In acest moment, tara noastra a primit din partea UEFA patru partide, trei din grupe si una din optimi.

"Acum suntem la momentul in care reinnoim scrisorile de garantie pentru UEFA. Si va pot spune ca ne-am oferit in mod oficial in a gazdui mai multe meciuri din cadrul Campionatului European in conditiile in care anumite state ar putea avea anumite dificultati in a-si onora angajamentele. Pentru ca nu toate tarile se confrunta cu aceleasi situatii. Noi am gestionat destul de bine in Romania situatia legata de pandemia de coronavirus si consideram ca putem sa organizam mai multe meciuri. Dar raspunsul oficial il vom primi din partea UEFA", a mai spus Stroe.