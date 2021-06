"Cea mai scumpă operație a doctorului Oprescu!" Critici dure dupa inundatia de pe Arena Nationala

Reactie dura a fostului arbitru Ion Craciunescu dupa inundatia de la Arena Naionala care a obligat-o pe Austria sa-si anuleze antrenamentul oficial inainte de debutul la Euro.

Craciunescu este de parere ca principalul vinovat pentru problemele nesfarsite care apar la Arena Nationala este fostul primar al Bucurestiului, Sorin Oprescu.

"Au trebuit sa plece. Au stiut bine unde au ramas in Romania. Padurile ni le taie in continuare. Au luat destul de aici. Numai la noi este posibil asa ceva. Nu poti sa bagi zeci de milioane de euro, sa ai un stadion, trebuie sa ai si un acoperis deasupra capului. E obligatoriu sa ai conditii si cand ploua torential. La noi nu se poate face ceva bine. Ne dam semnatura ca e gata si cand trecem sa operam pe el ce sa vedem exista riscuri. Asa plonjoane nu am vazut niciodata pe un stadion. Asa sa iei apa in brate. Un spectacol frumos. Unde ati vazut piscina fara trambulina?! Merge si asa. Baietii astia nu inteleg cand e meci si cand e antrenament.

A venit un furtun de apa de pe Dambovita. Eu cred ca imaginile astea au facut ocolul lumii. Gesturile lor au fost batjocoritoare. Frate, nu esti in stare sa tragi o copertina? Alo Uefa pot sat rag copertina? Ai niste oameni de legatura care trebuie sa tina legatura cu cei de la UEFA: Alo? Vine furtuna! Cand vad iar sutele alea de milioane cat a costat arena.

Asta a fost cea mai scumpa operatie a doctorului Oprescu (n.r.: Sorin Oprescu, fost primar al Capitalei)”, a spus Ion Craciunescu, potrivit Realitatea Sportiva.

Videanu si Oprescu, primarii in mandatele carora s-a construit Arena Nationala

In aprilie 2007, Adriean Videanu, fostul edil al Bucurestiului, a atribuit contractul grupului de firme og art & Max Bogl, fara sa se faca insa vreun fel de licitatie.

In 2008, Sorin Oprescu a fost ales noul primar al Capitalei, ulterior, fiind adaugate inca 5.000 de locuri, au fost semnate alte patru contracte, iar valoarea totala a ajuns la nu mai putin de 234 de milioane de euro. Doar proiectarea a costat 16 milioane de euro.