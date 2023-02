Robert Niță (45 ani) a jucat pentru Rapid între 2004 și 2004, timp în care a adunat 79 de meciuri și a marcat 19 goluri. Cu giuleștenii, fostul atacant și-a trecut în palmares titlul, în 2003, și două Supecupe ale României, în 2002 și 2003. Tot în această perioadă, fostul atacant și-a câștigat notorietatea datorită mesajului pe care l-a promovat după ce a marcat un gol contra Brașovului, când pe un tricou alb a scris: „Sunt bun, dar nu mă vede nimeni!”.

Robert Niță și povestea tricoului cu mesajul „Sunt bun, dar nu mă vede nimeni!”

Robert Niță a mai apelat la aceast mod de-ași celebra reușitele și a mărturisit că de fiecare dată când a purtat tricoul pe care era scris „Sunt bun, dar nu mă vede nimeni!” a înscris.

„Aveam un tricou pe care l-am primit cadou. Tricoul, în momentul de față, este în muzeul Rapdiului, alături de gheata cu care am marcat golul victorie în Supercupa României, împotriva lui Dinamo, Întâmplător, dinamoviștii au fost 'finii mei'. Cariera mea se leagă în mai multe momente de meciuri contra celor din Ștefan cel Mare. L-am primit cadou, la un moment dat aveam un apropiat care spunea: 'Domne, ești bun, dar nu te vede nimeni'. De ziua mea mi-a făcut cadou acel tricou. Am și povestit pe canalul meu de YouTube, că de câte ori am luat tricoul sub tricoul de joc, am marcat. În semn de respect față de suporterii Rapidului și față de club am donat acel tricou.

L-am afișat prima dată pentru prima oară la un meci contra Brașovului în Giulești, cu Mircea Rednic antrenor. După ce am marcat golul m-am dus, ostentativ un pic, în dreptul băncii de rezervă. Acum, doritorii îl pot vedea în muzeul Rapidului”, a declarat Robert Niță pentru știrile PRO TV și www.sport.ro.

„Era zgârcit George Copos?” Poveste memorabilă cu fostul acționar al Rapidului: „A numărat fursecurile!”

Pe lângă performanțele sportive care l-au consacrat la Rapid, George Copos a fost recunoscut și pentru chibzuința pe care o avea când venea vorba de bani. Legat de acest aspect, Robert Niță (45 ani) a povestit că omul de afaceri a modificat și rația de fursecuri pe care o aveau jucătorii la gustare.

„Zgârcit dă bine la public. Eu am mai spus-o de-a lungul timpului, George Copos se identifică cu istoria Rapidului. Dacă nu ești cumpătat nu poți să ajungi la nivelul financiar al lui George Copos. Mie îmi place să zic cumpătat, calculat. George Copos, mulți ani, a însemnat Rapid. Fără el nu devenea o forță și nu avea trecutul din momentul de față.

La ora 5, după odihnă, coboram la celebrul colazione, unde beai un ceai, o cafea. Îți aduceam doamnele de la restaurant de la Rapid 5-6 fursecuri pe o farfurie, nu era moda cu bufetul suedez. La Rapid nu ar fi prins bufetul sueduz cu George Copos. Înainte de derby-uri, de meciurile importante din cupele europene venea, și lua gustarea cu noi. La un moment dat a numărat fursecurile, câte 6 fursecuri de persoană, și a întreabt doctorul dacă nu e prea mult: 'De ce nu sunt doar 4 pentru că ne umflăm în burtă, mai sunt doar 4 ore până la meci! Domne, mănâncă ăștia așa mult? Și ceai, și cafea și suc, bagă și 6 fursecuri, mai pot să alerge?'. Și întâmplător sau nu, la următorul colazione am avut 4 fursecuri”, a declarat Robert Niță pentru știrile PRO TV și www.sport.ro.