Ce diurnă are pe zi pentru deplasări Răzvan Burleanu

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a vorbit joi seara, la Digi Sport, despre mai multe subiecte de interes general.

Ce diurnă are Răzvan Burleanu

A abordat cazul "Steaua - drept de promovare", dar a dat detalii și despre salariul său. Fiul fostului fotbalist Gheorghe Burleanu nu a fandat când a fost întrebat de remunerația sa în postul cel mai înalt de la Casa Fotbalului, dar a vorbit și despre diurna pe care o primește în fiecare zi când e plecat în delegații.

"Diurna este aceeași pe care și fostul președinte a avut-o. 250 de euro!”, a spus Burleanu, la Digi Sport.

Burleanu a dezvăluit și ce salariu are.

"Aproximativ 5.000 de euro. (n.r. încă nu l-ați publicat) Încă nu, dar o voi face. Întotdeauna când am fost întrebat, am răspuns imediat. Iar veniturile federației, 26,5 milioane, de două ori mai mult față de 2014, iar în anul acesta se vor atinge, pentru prima dată, peste 31 milioane de euro", a răspuns șeful de la Casa Fotbalului, când a fost întrebat despre salariul pe care îl are în funcția de președinte FRF.

Pe 12 aprilie 2022, Răzvan Burleanu a fost reales a treia oară în funcția de președinte al Federației Române de Fotbal.