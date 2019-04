Caz ABSOLUT FABULOS in Romania! E interzis pe stadioane, dar intra ca JUCATOR! Ce s-a intamplat la meciul Brasovului

Cel mai cunoscut jucator-ultras din Romania e in centrul unui nou scandal!

Andrei Preda 'Gogoasa' e acum la Filiasi, in liga a 3-a. In ultima etapa, la jocul de la Brasov cu Steagu Rosu, gazdele au contestat dreptul lui Preda de a se afla in teren. Titular in poarta Filiasiului, fostul goalkeeper al Craiovei lui Mititelu ar fi trebuit sa nu fie lasat in stadion, se plang brasovenii. Preda are interdictie pe stadioane din cauza unor incidente in care a fost implicat alaturi de alti ultrasi ai Craiovei.

"Cei de la Brasov nu stapanesc regulamentul. Preda are interdictie ca spectator pe stadioane, dar pe plan sportiv nimeni nu-i poate ingradi dreptul la munca. Nu riscam nicio sanctiune, cazul va fi clasat", sustine presedintele de la Filiasi, Florin Spanu, care e si membru in cadrul Comitetului Executiv al FRF.

Pe teren s-a terminat 2-0. Victoria Brasovului a venit pe final. Horia Popa (84) si Dragos Popa (90+2) au inscris pentru ardeleni.