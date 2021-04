EXCLUSIV | "O umilinta mascata!" Reactia lui Porumboiu dupa ce Sovre a ajuns in toata presa! Ce a spus: "El are o aroganta din asta!"

Octavian Sovre a fost din nou in centrul atentiei, de aceasta data cu un gest inedit.

Asistentul lui Ovidiu Hategan a ajuns in presa internationala dupa ce a fost surprins la finalul meciului dintre Manchester City - Borussia Dortmund, in timp ce ii cerea un autograf lui Haaland.

Arbitrul roman a fost criticat pentru gestul facut, mai ales pentru ca a putut fi vazut de toata lumea, intamplarea petrecandu-se pe tunelul dinspre vestiare.

Adrian Porumboiu a vorbit despre situatia lui Sovre, pe care initial il criticase aspru, dupa ce a crezut ca a facut gestul pe teren. Ulterior, fostul arbitru a fost mai intelegator cu tusierul. Cu toate astea, a profitat de ocazie pentru a-l intepa, mentionand ca el ar fi fost si in spatele scandalului de la Paris, nu Coltescu.

"Se mai intampla astfel de lucruri, clubul gazda mai ofera arbitrilor, tricouri, baloane.

Sa te duci sa ceri este umilitor. Dar un tricou de la un jucator e ceva practic. Reactia a fost virulenta pentru ca am crezut ca a facut pe teren, era o umilinta. Acolo, a fost o umilinta mascata.

Daca a vrut el si jucatorul nu a avut o reactie sa ii dea peste nas, e ok. Pentru el nu e o postura care ma surprinde, dar daca se intampla pe teren era umilitor.

Pana la urma asta este, are suflet de admirator de mari fotbalisti. Dupa opinia mea, trebuia sa aiba o demnitate si putea sa faca asta in cabine.

E ultimul an de arbitru FIFA, ramane si el cu ceva. Mai conteaza pentru cine? Putea sa ceara pentru soacra-sa. Daca a facut treaba asta, a fost in constiinta lui ca e bine ce a facut, sa il lasam. Nu e legat asta de arbitrajul romanesc.

El are o aroganta din asta suprasuficienta, de la meciul de la Paris cu Coltescu. El era autor acolo, Coltescu dormea acolo. Cel care a urlat prima data, el a fost. Am spus de Coltescu ca dormea in sensul ca nu participa", a spus Adrian Porumboiu la PRO X.