Sovre a ajuns din nou in presa mondiala! Ce au putut sa scrie spaniolii despre gestul sau de la finalul meciului: "Nu s-a mai vazut vreodata!"

Ovidiu Hategan si brigada sa au revenit in Champions League de la scandalul monstru din meciul PSG - Istanbul BB si s-au trezit in centrul unui nou scandal, dupa un meci in care centralul a fost criticat dur pentru deciziile controversate luate.

De aceasta data, in centrul atentiei a fost si Octavian Sovre, cel care a fost implicat si in scandalul de rasism de la Paris, alaturi de Sebastian Coltescu.

Arbitrul a mers la finalul meciului sa ii ceara un autograf lui Haaland, insa totul a fost surprins de camere. Cei doi se aflau pe tunelul spre vestiare, iar asta a declansat un adevarat scandal, fiind preluat de presa din toata lumea.

"Nu s-a mai vazut vreodata: un asistent ii cere autograf lui Haaland pe cartonasele sale!", scrie cotidianul Marca.

"Anecdota lui Haaland de pe tunelul spre vestiare. Nu vezi zilnic ca arbitrii sa ceara autografe jucatorilor la finalul meciului...", scrie si Mundo Deportivo.

"Tusierul se alege cu autograful lui Haaland! La finalul meciului, Haaland a fost urmarit de unul dintre arbitri, Octavian Sovre, in tunel pentru a obtine un autograf", scrie New Straits Times, ziar din Malaezia.

A referee’s assistant should not be asking a player for autographs after a match in the tunnel as happened with Haaland.

