Bourceanu a început cursurile la Școala de Antrenori "Ioan Kurnst Ghermănescu" după încheierea carierei de fotbalist, însă problemele birocratice și timpul foarte lung pentru obținerea tuturor licențelor l-au determinat să apeleze și la o academie de coaching din Olanda, FC Evolution.

Alexandru Bourceanu studiază la o academie de coaching din Olanda

Profesorul lui Alex la cursurile online este Raymond Verheijen (50 de ani), un olandez care a lucrat cu antrenori precum Louis van Gaal, Guus Hiddink sau Frank Rijkaard.

"Eu acum termin primul an și sunt înscris pentru anul doi. Din octombrie încep anul doi. Cel mai înalt nivel e după cinci ani. Anul ăsta am studiat referințele obiective, adică ce înseamnă fotbalul, care sunt caracteristicile fotbalului, iar în următorul an vom studia cum aplicăm referințele din primul an.

Am avut noroc. Am citit câteva cărți. Pe piață, în orice domeniu, există foarte multe informații. Cel mai greu lucru e să sortezi informația, să știi ce să înveți. După ce am citit vreo 10 cărți, am aflat de numele lui (n.r - Raymond Verheijen). El e considerat cel mai bun preparator fizic din lume, dar el nu e preparator fizic, în niciun caz. A pornit din postura asta, a studiat fiziologia sportului și apoi psihologia. Acum e expert în mai multe arii ale fotbalului, dar el e cunoscut ca preparator fizic. A construit periodizarea și a fost consultant la toate Campionatele Mondiale și Europene din 2002 și până în 2014. La echipele la care a fost, a jucat patru semifinale și o finală. Vorbim de Olanda 2000, apoi a fost cu Guus Hidink în 2002, la Coreea de Sud. A lucrat și la naționala Rusiei, în 2008 și 2010. În 2014 a fost consultant la naționala Argentinei, când a jucat finala Mondialului. A fost consultat la Barcelona, în perioada lui Frank Rijkaard, dar și la Manchester City.

El se ocupă de educația antrenorilor. El este educator de antrenori, nu mai antrenează. Când lucra la cluburi, cel mai probabil era consultant în periodizare, era implicat direct în modul în care era construit programul de pregătire. E forte bun la nivel de înțelegerea creierului, cum funcționează organismul.

Care e esența? Studiem caracteristicile jocului, care sunt obiective. Sunt și pentru femei, și pentru bărbați, și pentru copii, și pentru amatori și pentru profesioniști. Învățăm referințe obiective. Aceste referințe obiective noi le folosim pentru a analiza și a construi programul de antrenament. Vorbim de practică abia atunci când raportându-ne la nivelul la care antrenăm, jucătorii pe care îi avem, toți factorii externi. Avem referințe obiective, caracteristicile jocului specifice tuturor. Apoi, în funcție de ceea ce antrenăm, trebuie să aplicăm într-un anumit mod. Asta voi studia anul viitor. Nu există practică și teorie, ele sunt împreună

De obicei, antrenorii consideră că ceea ce știu din timpul în care jucau e suficient, iar licențele sunt doar niște hârtii. Bine, sunt și antrenori care învață, dar nu e de ajuns, trebuie să facem mai mult", a spus Bourceanu, pentru www.sport.ro.

Alexandru Bourceanu: "Voi antrena curând. Dacă nu reușesc, eu sunt problema. Cursul sigur e bun!"

Totuși, academia de coaching din Olanda nu îi va oferi fostului internațional licențele necesare pentru a antrena, astfel că Bourceanu trebuie să rezolve situația tot în România.

"E aceeași situație cu licențele. N-am nicio licență, nu pot merge la licența B. E o problemă la care se lucrează acum. Nu am carnet de antrenor. O să vedem, în perioada încercăm să vedem cum se pot rezolva lucrurile. Sunt mulți oameni în situația asta și trebuie să se rezolve. Am făcut o școală care e acreditată de Ministerul Educației.

După acele cursuri, ar fi trebuit să am carnet de antrenor, care să-mi permită să merg la licența B. Deși, conform normelor UEFA, nu mi-ar fi trebuit absolut niciun carnet pentru a merge la licența A și B cumulat, e un traseu special pentru cei care au minimum 7 sezoane în prima ligă a unei țări afiliate UEFA

Trebuie să iau licența. Probabil că voi antrena în curând. Nu știu exact ce înseamnă curând, că e jumate de an sau un an, dar deja trebuie să încep să antrenez, trebuie să învăț să aplic. Știu teorie, dar trebuie să învăț să aplic. Chiar dacă dau greș la prima echipă, nu o să spun că nu e bun cursul. N-am fost suficient eu de bun ca să aplic eu ce am învățat. Cursul sigur e bun! Dacă nu reușesc, eu sunt problema, modul în care aplic", a mai spus Alexandru Bourceanu.

Ca jucător, Alexandru Bourceanu a strâns 225 de meciuri și șase goluri în Liga 1 la formații precum Oțelul Galați, Poli Timișoara, FCSB sau Dunărea Călărași.

Fostul mijlocaș are șapte trofee în palmares, toate cu FCSB: trei titluri în Liga 1 (2013, 2014, 2015), două Cupe ale Ligii (2015, 2016), o Cupă a României (2015) și o Supercupă (2014).

În străinătate, Bourceanu a evoluat pentru Trabzonspor (Turcia) și Arsenal Tula (Rusia).