BOMBA! CSA Steaua are un nou antrenor! Ion Ion, DAT AFARA dupa ratarea promovarii, restructurari in cadrul clubului

Armata restructureaza clubul Steaua dupa ratarea promovarii.

Comunicatul oficial al clubului

In urma analizei activitatii sportive a sectiei de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti ca urmare a incheierii sezonului competitional 2017-2018, conducerea clubului a luat urmatoarele masuri:

– demiterea domnului antrenor Ion ION din functia de antrenor principal al echipei de seniori;

– retrogradarea domnului Vasile AELENEI la o grupa de juniori din cadrul Centrului de copii si juniori;

– numirea la echipa de seniori ca antrenori a domnilor: Marius LACATUS, Stefan IOVAN si Gheorghe NITU.

Obiectivul primei echipe a clubului este promovarea in Liga a III-a.

De asemenea, domnul Adrian BUMBESCU a fost numit in functia de sef al Centrului de copii si juniori si va avea ca obiectiv restructurarea activitatii centrului si implementarea liniei metodice de pregatire a echipei de seniori grupelor 2000-2003.