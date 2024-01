Nicușor Bancu a identificat principala problemă a Universității Craiova după cantonamentul din Antalya

Nicușor Bancu a avut un discurs sincer după duelul Slovacko, susținând că Universitatea Craiova a arătat unele slăbiciuni atât în ofensivă, cât și în defensivă.

„Am ratat foarte mult, am primit și gol. Probabil că și asta e o problemă (n.r. - că ratăm mult și primim gol). La 1-0 stai cu emoții, orice fază poate să fie gol, nu este bine, încercăm pe viitor să lucrăm mai mult pe faza de atac.

Bancu: „Am muncit foarte mult cu toții”

Am încercat să pregătim toate părțile, acasă sigur vom pune la punct acest lucru. Sperăm să marcă mai mult decât am făcut-o. Aștept să înceapă campionatul. Am muncit foarte mult cu toții, am suferit destul. Așteptăm duminică să vină cât mai multă lume la stadion, să batem. Eu nu am probleme cu condiția fizică, mă bucur că și colegii mei au avut aceeași atitudine”, a spus Nicușor Bancu, după amicalul cu Slovacko.

Universitatea Craiova întâlnește în primul meci oficial din acest an Farul Constanța, pe teren propriu, în etapa cu numărul 22 din Superliga.

După prima parte a sezonului, Universitatea Craiova ocupă locul trei în clasament, cu 34 de puncte, zece mai puține decât liderul FCSB.