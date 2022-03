Balaj trage semnalul de alarmă: ”Ăsta e arbitrajul: teste inumane, jigniri ale conducătorilor, distanțe lungi”

Fostul arbitru Cristi Balaj, președinte la CFR Cluj, a comentat situația delicată prin care trece în aceste momente Ovidiu Hațegan, internat în spital după ce a suferit un infarct.

”Păcat că a apărut, noroc că s-a descoperit la timp, (n.r. - Hațegan) putea să fie prin vreun avion, o deplasare mai lungă și lucrurile s-ar fi complicat. Noroc că are cunoștințe în domeniu și a avut inspirația să meargă la un consult, o șansă mare, cardiologia e un domeniu care a avansat foarte mult în ultima perioadă.

”Am prieteni cu stent montat care fac sport în continuare”

Am prieteni cu stent montat care fac sport în continuare, am încrederea că el va reveni pe teren. Având un fel de discuție diferit față de cum îl au alții, i-am scris că nu așa arată un om bolnav, dar am făcut-o doar din dorința de a-l încuraja și încă o dată demonstrează, dacă mai era nevoie, că arbitrajul era un domeniu care consumă foarte mult.

De la pregătirea fizică, a prins și el perioada în care testele YOYO necesitau prezența ambulanțelor, acel test care este inuman, l-au scos la timp, și-au dat seama că distrug articulațiile la genunchi și heart rate-ul ajungea la un nivel incredibil și forța inima foarte mult.

”Era un trend între conducători, cine face cele mai spumoase jigniri la adresa arbitrilor

A prins o parte a perioadei în care existau declarații, jigniri, era un trend între conducători, cine face cele mai spumoase jigniri la adresa arbitrilor, pentru meciurile care se disputau, indiferent că arbitrul greșea sau nu. Toate aceste lucruri s-au adunat, miză, stres, pregătire, efort, arbitrii sunt oameni.

Mă bucur că a descoperit la timp, sunt convins că va reveni, îmi pare rău că riscă să nu prindă următorul Mondial, nu știu dacă e așa sau nu, timpul îi permite să își revină și ar merita să ajungă acolo.

Pentru mine rămâne la fel de valoros, din toate punctele de vedere, nu doar al arbitrajului, indiferent dacă va merge sau nu, sunt convins că va depăși acest moment.

”Nici nu vă imaginați ce înseamnă pentru un arbitru să parcurgă o distanță considerabilă”

Se fac controale, vizita medicală, EKG, toți sportivii, toți jucătorii, toți arbitrii fac vizita medicală, dar uite că sunt anumite boli care sunt greu de descoperit și în special cele la nivelul inimi, cardiologice.

Nici nu vă imaginați ce înseamnă pentru un arbitru să parcurgă o distanță considerabilă, mai ales el fiind în Arad, o zonă mărginașă, ce eforturi depune să ajungă la Constanța, de exemplu. Recuperarea este grea pentru că arbitrezi un joc, te urci în mașină și trebuie să parcurgi o distanță foarte mare pentru a ajunge acasă, după care meciurile internaționale, pentru care urci la o altitudine mare și după a doua zi ai meci.

”Trebuie să schimbi avioane, Hațegan mai făcea și deplasarea cu mașina”

După meci, ședință tehnică, meciurile se termină foarte târziu, discuțiile cu observatorii și a doua zi, la ora 7 dimineața trebuie să fii prezent în aeroport, asta înseamnă că te trezești la 5, dormi 2-3 ore, trebuie să schimbi avioane, el mai făcea și deplasarea de la Timișoara la Arad cu mașina, după care peste 2-3 zile arbitrezi în România și ai pretenții să arbitrezi bine.

Ăsta este arbitrajul, acum că s-a întâmplat evenimentul, probabil cei care ne urmăresc conștientizează ce explicam de-a lungul timpului legat de eforturile unui arbitru”, a explicat Balaj la PRO X, în cadrul emisiunii ”Ora exactă în sport”.

VIDEO - Reacția lui Cristi Balaj, după infarctul suferit de Ovidiu Hațegan

Foto: Școala de Arbitri