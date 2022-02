Cine este antrenorul pe care nu l-a luat valul: ”Octavian Popescu nu a ajuns încă la o maturitate suficientă, are fluctuații”

Plecat ieri de la Gaz Metan din cauza problemelor financiare existente la clubul din Mediaș, antrenorul Ilie Poenaru a avut în această dimineață o intervenție în cadrul emisiunii ”Ora exactă în sport”, de la PRO X, în care a vorbit și despre cel mai lăudat tânăr jucător de la FCSB, Octavian Popescu, care așteaptă prima convocare la echipa națională.

”Edi (n.r. - selecționerul Edward Iordănescu) știe ce are nevoie la echipa națională, are principiile lui. Poate noi vedem cu totul diferit.

Poenaru îndeamnă la precauție: ”Ar putea juca la națională, dar deocamdată nu știu dacă ar trebui să fie numărul unu”

Octavian Popescu este un jucător bun, crește de la meci la meci. Ar trebui să îl luăm ușor și să nu punem presiune pe el. Nu a ajuns încă la o maturitate suficientă.

Poate cocheta cu echipa națională, dar depinde și de ce are nevoie Edi Iordănescu. Încă mai are niște fluctuații de formă, are nevoie de constanță permanentă.

În momentul de față poate e cel mai bun produs al României, e un jucător care ar putea juca la națională, dar deocamdată nu știu dacă ar trebui să fie numărul unu”, a declarat Poenaru la PRO X.