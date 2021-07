An de coșmar pentru fotbalul românesc! Naționalele și echipele de club, rezultate slabe și înfrangeri istorice

Anul 2021 a confirmat scăderea calității fotbalului românesc.

ECHIPELE DE CLUB, UMILITE DE ANONIMI ÎN CUPELE EUROPENE

FCSB, CSU Craiova și Sepsi au fost eliminate în turul al doilea preliminar al Conference League. "Roș-albaștrii" au pierdut calificarea în fața lui celor de la Șahtior Karagandy (Kazahstan), după 1-0, 1-2 și 3-5, după lovituri de departajare. Oltenii au fost eliminați de KF Laci (Albania), după 0-1 și 0-0. La debutul în cupele europene, Sepsi Sf. Gheorghe a pierdut calificarea în fața lui Spartak Trnava (Slovacia), după 0-0, 1-1 și 3-4 d.p., totuși un adversar cu mai mare experiență în cupele europene. În competiție a rămas doar CFR Cluj, sigură deja de calificarea în grupele Conference League, dar care are o misiune dificilă, în turul al treilea preliminar al Champions League, impotriva celor de Young Boys Berna, campioana Elveției.

ECHIPA NAȚIONALĂ A PIERDUT CU ARMENIA ȘI GEORGIA

Echipa națională de seniori a înregistrat câteva rezultate neverosimile. Dacă în 2021 a pierdut la limită cu Germania și Anglia, în ambele cazuri cu 0-1, și a învins Macedonia de Nord, 3-2, "tricolorii" au fost învinși în deplasarea din Armenia, 2-3, în preliminariile CM 2022, și au cedat pe teren propriu în fața Georgiei, 1-2, într-o partidă amicală. Dacă mai punem la socoteală și faptul că a trebuit să vedem Euro 2020 la televizor, deși țara noastră s-a aflat printre gazdele competiției, atunci putem considera că a fost un an nefericit. Și nu s-a terminat. Pană la finalul anului, mai avem de jucat șapte meciuri oficiale, în preliminariile Mondialului din Qatar, cu Islanda (2 septembrie, 11 noiembrie), Liechtenstein (5 septembrie, 14 noiembrie), Macedonia de Nord (8 septembrie), Germania (8 octombrie) și Armenia (11 octombrie).

NAȚIONALA OLIMPICĂ, ÎNVINSĂ LA SCOR DE COREEA DE SUD

Reprezentativa olimpică, condusă la Tokyo de Mirel Rădoi și Nicolae Dică, a pierdut la o diferență de scor mare partida cu Coreea de Sud, 0-4. Însă, scorul putea fi de două-trei ori mai mare, după ce echipa noastră a avut om eliminat încă din finalul primei reprize, ne-am dat un autogol și am oferit pe tavă un penalty. Asiaticii s-au jucat cu ocaziile și România nu a avut niciun șut pe spațiul porții, pe durata întregului meci. Deși în lot nu s-au găsit unii dintre cei mai buni jucători de la această categorie de vârstă, înfrângerea ne-a lăsat un gust amar și a evaporat șansele de calificare în sferturile de finală ale competiției.

NAȚIONALA FEMININĂ LIPSEȘTE DE LA ÎNCĂ UN EUROPEAN

Naționala feminină de fotbal a României s-a clasat pe locul al treilea în Grupa H a preliminariilor pentru Euro 2022. "Tricolorele" au acumulat 12 puncte, terminând calificările în urma Belgiei (21p) și Elveției (19p), dar înaintea Croației (7p) și Lituaniei (0p). Am pierdut cu Elveția (0-6, 0-2) și Belgia (0-1, 1-6) și am învins Croația (4-1, 1-0) și Lituania (3-0, 4-0). România feminin nu s-a calificat încă la niciun turneu final de Campionat Mondial sau European, dar existau speranțe că va ocupa măcar locul secund în această grupă, care ar fi trimis-o direct la competiția găzduită de Anglia (primele 3 locuri secunde din grupe) sau în play-off, unde Elveția a învins Cehia și s-a calificat.

EURO 2021 PENTRU NAȚIONALELE U17 ȘI U19 AU FOST ANULATE

După ce ratase calificarea la Euro 2019, "tricolorilor mici" U17 le-a fost răpită șansa de a ajunge la Euro 2021, după ce turneul final a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus. România U17 se afla în Grupa 2 preliminară, alături de Italia, Slovenia și Albania. La fel a pățit și naționala U19, care era calificată din postura de gazdă la Euro 2021, meciurile fiind programate pe arenele Rapid Arena, "Ilie Oană" Ploiești, Arcul de Triumf și "Anghel Iordănescu" Voluntari. România ar urma să organizeze una dintre edițiile programate după 2024.

CAMPIOANA LA FOTBAL FEMININ A RATAT CALIFICAREA ÎN CHAMPIONS LEAGUE ȘI ARE UN TRASEU DIFICIL, ÎN ACEST AN

"U" Olimpia Cluj, campioana și cea mai puternică echipă de fotbal feminin din România, a ratat calificarea în ediția trecută a Women Champions League. După ce însinsese Birkirkara (Malta), 2-1, în primul tur preliminar, clujencele au pierdut contra lui Lanchkhuti (Georgia), 0-1. În faza următoare, georgiencele au fost zdrobite de Bayern Munchen (0-6). In acest an, Olimpia întâlnește Aland United (Finlanda), apoi, dacă se impune, câștigătoarea din partida Servette Chenois (Elveția) - Glentoran (Irlanda de Nord). Dacă câștigă Turneul 5 al primului tur, abia apoi trece în runda a doua de calificare, cu o dublă manșă dificilă, urmată de faza grupelor.

NAȚIONALA U21 NU A MAI TRECUT DE GRUPĂ LA EURO 2021

Deși a fost una dintre naționalele care a avut evoluții constant bune, terminând pe locul secund Grupa 8 de calificare și acumulând cinci puncte în Grupa A de la Euro 2021, naționala lui Adrian Mutu nu a mai repetat evoluția senzațională din 2019, când am atins semifinala. Am învins Ungaria (2-1) și am remizat cu Olanda (1-1) și Germania (0-0), dar am avut o evoluție ștearsă în partida decisivă cu nemții. După terminarea turneului final, selecționerul a arătat că nu are încredere în viitorul echipei sale și a demisionat pentru a prelua pe nou-promovata FCU Craiova.

Sursa foto: @NationalaRomanieiOfficial