"Am fost norocos sa fiu capitan in acea finala!" Reactia lui Stefan Iovan la 35 de ani de la uriasa performanta de la Sevilla

Capitanul echipei Steaua care castiga in 1986 Cupa Campionilor Europeni, Stefan Iovan, a declarat astazi ca au trecut repede 35 de ani de la finala cu Barcelona, precizand ca pentru el ramane o amintire de neuitat.

"Au trecut repede acesti 35 de ani... Sunt amintiri de neuitat, pentru ca a fost o performanta extraordinar de mare. Chiar vorbeam cu Bumbescu despre echipa de atunci si spuneam ca au dat dovada de o inteligenta extraordinara cei care conduceau Steaua atunci. Eu am venit in 1980 si stiu ca s-a incercat sa se formeze o echipa prin aducerea de soldati-jucatori, dar nu au reusit.

Dupa care fiind un club mare a inceput sa ia jucatori pe alese din toata tara. Asa cum sunt acum echipele astea de top care domina fotbalul european, asa si atunci Steaua la nivelul Romaniei a adus cei mai buni jucatori din toate judetele... de la Arad, Dolj, Galati, Arges, Mures si asa mai departe. Iar Emeric Ienei a reusit dintr-o adunatura de jucatori buni sa faca o echipa fantastica", a afirmat fostul fotbalist.

Iovan se considera si astazi norocos ca a putut fi capitanul echipei care a castigat cel mai important trofeu continental pentru Romania.

"Eu am beneficiat de faptul ca Tudorel Stoica era suspendat si am fost capitan atunci. El era capitan, dar dupa el urmam eu, pentru ca se lua in functie de vechime. Si atunci daca el a avut cartonas, i-am succedat si am fost capitan...

A fost o mare onoare sa fiu capitanul echipei care a castigat Cupa Campionilor... pentru ca nu se stie cand se va mai ajunge intr-o asemenea finala. Eu am fost norocos sa fiu capitan", a explicat fostul fundas.

In perioada urmatoare, Stefan Iovan spera sa aiba loc o intalnire a fostilor componenti ai Stelei '86.

"Din cauza pandemiei nu ne-am putut intalni azi cei de atunci. Dar poate daca se mai relaxeaza restrictiile la sfarsitul lunii ne vom vedea. Un meci demonstrativ aici pe stadion e posibil, dar sa joace cei care pot, eu am probleme cu coxartroza si nu pot, chiar o sa ma operez. Dar ar fi bine sa se faca un meci demonstrativ cu echipa de atunci, pentru ca au ce sa arate. Unii pot, chiar se antreneaza, alearga, mai si joaca miute, multi dintre cei de atunci", a adaugat el.

La 7 mai 1986, Steaua Bucuresti castiga Cupa Campionilor Europeni, aflata atunci la a 31-a editie, pe stadionul ''Ramon Sanchez Pizjuan'' din Sevilla (Spania), dupa ce invingea in finala pe FC Barcelona, cu scorul de 2-0, in urma loviturilor de departajare.

AGERPRES