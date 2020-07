"Am facut un meci foarte bun, dar nu reusim sa ne trezim!" :) HAOS in mintea lui Coman dupa 1-1 cu Cobosani: "Poate luam campionatul la anul"

La finalul meciului cu FC Botosani, Florinel Coman a comentat evolutia echipei.

Fotbalistul considera ca partida s-ar fi incheiat cu victoria "ros-albastrilor" daca acestia nu l-ar fi pierdut in minutul 16 pe Cristea, eliminat dupa un fault.

"A fost un meci foarte bun, cred ca daca jucam in 11 altfel ne dozam efortul si cred ca puteam castiga acest meci. Au fost ocazii foarte mari, puteam si in 10 sa castigam, dar a fost un dezavantaj pentru ca e mai greu in 10 oameni, avem mai mult de alergat, asa ca a fost un egal si atat. Ne gandim doar la Cupa in acest moment.

Am discutat cu antrenorul, am stabilit de la inceput ca voi juca 60 de minute. Am dat totul pentru echipa, am dat cat am putut astazi. Imi pare rau ca nu am marcat golul 2 pentru a lua cele 3 puncte. Cu siguranta, echipa face meciuri foarte proaste, din pacate nu reusim sa ne trezim. Cred ca o victorie ne-ar scoate din acest punct. Am pierdut acel meci la Cluj, un meci pe care nu trebuia sa il pierdem. Am plecat cu un dezavantaj in lupta pentru titlu, apoi au venit rezultatele urmatoare. Nu ne regasim.

Pot spune ca avantajul pe care il avem este in lupta pentru Cupa. Vine returul cu Dinamo si trebuie sa incepem de la 0-0, altfel ne vom face o partida foarte grea. Am castigat (n.r. cu 3-0), dar nu se stie niciodata. In fotbal se poate intampla orice.

De cand am venit la FCSB, am crescut de la an la an. Important este sa castige echipa si mai ales sa luam un trofeu. De ce nu, poate luam campionatul anul viitor. De fiecare data ne incurcam cu echipele mai slab cotate si nu e bine deloc", a declarat Coman la finalul partidei cu FC Botosani.

Referitor la posibilitatea transferurilor in aceasta vara, Florinel Coman a evitat sa vorbeasca despre el.

"Ii doresc lui Dennis sa faca pasul in Europa pentru ca ii stim calitatile, este un jucator foarte bun si ar face fata in Europa", a comentat Florinel Coman.