Adrian Mutu împlinește 45 de ani

Adrian Mutu împlinește azi 45 de ani. A trăit în fotbal cât alți în zece cariere și a oferit explozia de speranță pentru orice fan al naționalei care-l vedea pe teren în tricoul galben. Pentru că, pe lângă talentul său, avea puterea de a trage echipa după el și transmitea forță.

A rămas cel mai bun marcator român din Serie A, se află la egalitate cu Gică Hagi în topul golgheterilor la prima reprezentativă și a scris povești în fotbalul românesc. Povești de tot felul. Și cu bune, și cu rele.

Adrian Mutu rămâne un personaj. Unul aparte. Multe dintre întâmplările sale de viață și de sport le-a scrijelit în cartea sa. A jucat alături de mari fotbaliști ai lumii, a vorbit după retragerea cu sinceritate despre viața sa ca un montagne-russe, iar în prezent are noi ținte pe agenda sa de antrenor.

Liber de contract după ce a fost demis de Neftchi Baku în ziua în care-și înmormânta mama, Rodica Mutu, Adrian Mutu nu va sta, probabil, departe de fotbal mult timp. S-a rostogolit informația că va merge la CFR Cluj, însă știrea nu a mai prins cheag.

În ziua în care Adrian Mutu împlinește 45 de ani, Sport.ro vă prezintă o 10 declarații puternice date de fostul căpitan al naționaelei. În galeria foto de mai sus puteți (re)vedea imagini din cariera piteșteanului.

1. "Unii au suferit din cauza mea. Am înțeles asta, știu unde pașii n-au urmat drumul potecii, tocmai de aceea nu vreau ca și alții să treacă prin ce am trecut eu. Am fost catalogat eronat, arătat cu degetul, dat exemplu la rubrica „Așa, nu!” Uneori, meritat, altă dată, nu!

Însă niciodată n-am trădat două lucruri: fotbalul și țara. Pe primul pentru că am fost bătăios, orgolios, mi-am dorit mereu să câștig, conștient că, dacă-l păcălesc, se va întoarce, cândva, împotriva mea, asemenea unui bumerang. Pe a doua, pentru că imnul auzit de zeci de ori este cel mai frumos lucru din lume, credeți-mă!", a scris Mutu în cartea sa, Revenirea din Infern.

2. „În momentul ăsta nu putem să ne luptăm cu banii domnului Becali (n.r.: - Gigi Becali, patronul echipei FCSB), are foarte mulţi. Dinamo are șanse la titlu, dar noi nu ne gândim la asta. Steaua (n.r.: - e la alt nivel. Suporterilor nu le cer răbdare, au avut destulă. Le cer înțelegere. Nu le voi spune că fac transferuri de 20 de milioane de euro. În momentul ăsta suntem la acest nivel și trebuie să știm să gestionăm acest moment”, declara Mutu în 2016, când a fost instalat manager general la Dinamo.

Cum a intrat în pământ, de rușine, la un antrenament la Chelsea. Venise Abramovich!

3. ”Eram la primele antrenamente, Giovanni (n.r.: Ioan Becali îi era impresar) era la Londra și îmi zice ’las că vorbesc eu cu Roman, cu Abramovich’. ”Eram la primele antrenamente, Giovanni era la Londra și îmi zice ’las că vorbesc eu cu Roman, cu Abramovich’. Și i-am spus ’băi, Giovanni, n-ai cum să vorbești, pentru că el când vine, vine. Dar este mereu înconjurat de bodyguarzi’. El așa mergea, în centru, în timp ce gărzile de corp formau un cerc în jurul lui.

Eram la antrenament, printre primele ale mele de la Chelsea. Se întâmpla acum 20 de ani, era mai lejer totul, nu ca acum. În fine, și Giovanni era în tribună și apare Abramovich care a venit să ne salute și să vorbească cu noi.

Apoi a plecat, înconjurat de bodyguarzi. La un moment dat, când noi am început antrenamentul, pasam cu mingea pe Stamford Bridge, iar Giovanni; ’Roman’. Când am auzit Roman, el s-a uitat în jur, iar eu m-am aruncat după panourile publicitare și mă gândeam ’mamă, poate îl iau ăștia acum că s-a luat de Abramovich’.

S-au întors bodyguarzii spre el, dar Giovanni a început să vorbească pe rusește, că vorbește 7 limbi Giovanni, toate limbile din istorie. Mi-era rușine, priveam cu coada ochiului”, a povestit Adi Mutu, într-o emisiune la televiziunea Digisport.

Adrian Mutu: 35 de goluri în 77 de meciuri la națională vs. Gică Hagi: 35 de goluri în 129 de partide la națională

4. „Am auzit multe zvonuri. Nu știu ce să zic. Mie nu mi-a fost indiferent pentru că Hagi a fost un etalaon al fotbalului. A fost un idol de-ai mei din copilărie și unul dintre visele mele era să-l depășesc pe Hagi la națională. Acum o să vină alții din urmă cu scopul să-i depășească pe Hagi și pe Mutu în acest clasament. Normal că voiam să-l depășesc, pentru mine conta. Mă mândresc și-așa, dar dacă eram pe primul loc, singur, mă mândream și mai tare.

Dacă se confirmă zvonurile (n.r. că Adi Mutu a fost împiedicat de selecționeri să bată recordul lui Hagi), să le fie rușine! Oricum, îmi pare rău că de-a lungul a 14 ani în care am fost la națională eu nu am venit atunci când am întâlnit echipe mici precum San Marino sau Luxemburg, care erau ușor de bătut. Eu nu am venit pentru că aveam meci în campionat și voiam să mă odihnesc. Dacă veneam și la astea…

Am 35 de goluri în 77 de meciuri, iar Hagi le are în 126. Gică are 50 de meciuri în plus față de mine. Eu n-am simțit că au vrut să mă evite. Că am simțit sau nu… Nu eram nici într-o formă foarte bună”, a subliniat „Briliantul”, pentru Gsp.

Relația cu Sandra

5. „Am o relație cu Sandra de 10 ani, suntem căsătoriți de opt ani. Dragostea adevărată durează etern pentru două persoane dacă se iubesc cu adevărat, atunci nu pot să și urăști, normal să devine obișnuința. Nici nu aș vrea tot timpul să trăiesc fluturașii aia, au sensul lor la 20 de ani, acum chiar așa?

Toți cei care înaintăm în vârstă, ar trebui să ne gândim la tot ce am simțit când eram mici? Nu, gata, a trecut. Dragostea între mine și soția mea e mult mai profundă și la nivel mental. Ajută (n.r. – relația bună cu soacra). Poate că sunt omul care sunt, pentru ceea ce am făcut, iar eu sunt mândru de ceea ce sunt în momentul ăsta. Apropo de greșeli, sunt foarte bucuros de faptul cum am reușit să gestionez pe undeva, să mă reîntorc și să renasc și să am viața pe care o am acum, că nu a fost ușor”, a spus piteșteanul în podcastul lui Mihai Bobonete.

Adrian Mutu: "Am pierdut 3 milioane de euro. Am avut și yacht"

6. „Depinde la ce nivel vreau să trăiesc. Am patru copii. Dacă vreau să stau doar pe bărci și prin vacanțe e mai greu. Am avut și yacht. Eu am pierdut bani mulți în afaceri și m-am lecuit. Dar pot să trăiesc decent, ca o persoană normală.

Nu vreau să spun câți bani aveam când m-am lăsat, dar am pierdut 3 milioane de euro în fabrica de biodiesel pe care o aveam la Oradea cu băiatul ăla Marțian... Fabrica a intrat în faliment și nu m-am ales cu nimic. Dar pot să trăiesc liniștit. Am bani.”, a mărturisit Adrian Mutu, pentru Gsp.

Prim 11 cu Del Piero, Cannavaro, Ibrahimovic și Ronaldo

7. "Care e cel mai bun unsprezece din care ai făcut parte?", a fost întrebat Mutu, într-un interviu pentru Adevărul. Wow. Greu de spus. Să zicem aşa: Buffon – Zanetti, Cannavaro, Blanc, Zambrotta – Nedved, Vieira, Del Piero – Zamorano, Ibrahimovici, Ronaldo brazilianul. "Şi Mutu?", a venit întrebarea de urmărire.

Mutu rezervă. Cu Terry, Drogba, Makelele, Desailly, Crespo, Vieri. Pot să fac cinci echipe.Nu-i uit pe Roberto Baggio, Seedorf, Cordoba, Recoba, Panucci, Gilardino, Lampard, Petit, Gallas, Melchiot, Veron, Ferrara, Camoranesi, Trezeguet. Am avut colegi mulţi de foarte mare valoare.

Adrian Mutu împlinește 45 de ani. "Bagă Zlatan mâna după mine și îi dă una în cap lui Nedved"

8. "Eram eu cu Zlatan și făceam caterincă. Eu stăteam în mijloc la masă, lângă mine erau Nedved și Ibrahimovic. Și bagă Zlatan mână după mine și îi dă una peste cap lui Nedved. Ne vede Manuele Blasi și ne zice că stăm numai de caterincă. Eram în Austria, am jucat meci în Champions League cu Austria Viena. Eram în cameră și îmi zice Zlatan să deschid geamul. Mă uit, eram la etajul doi. Trece Blasi pe coridor și pune Zlatan mâna pe el și îl ia în cameră și-l scoate pe geam. Când punea Ibrahimovic mâna pe tine nu aveai ce face, că era mare, avea forță.

Și îl ținea pe Blasi pe geam, doar de picioare, și îi zice 'mai comentezi, ne mai faci țigani?'. Ală țipa, eu îl țineam pe Zlatan, să fim siguri. Când l-a ridicat a început să plângă, instant. Și ne zice 'bă, bă, nu sunteți sănătoși, ce glume sunt astea?'", a declarat Adrian Mutu în podcastul Vreau să știu, al lui Cătălin Oprișan.

Adrian Mutu și episodul cu George Best

9. "Am recunoscut din prima că am consumat cocaină. Până în acel moment, nu mai văzusem în viața mea așa ceva, poate doar în filme. Au început să tragă în mine din toate pozițiile. N-avea rost să neg, la ce bun să cer o contraexpertiză? Călcasem pe bec, greșisem, îmi dădeam seama ce făcusem.

Aveam trei ședințe de terapie pe zi: la 7, la 12 și la 6 seara. Între acestea făceam yoga, înotam, alergam sau jucam fotbal. Într-o seară, aproape că era să cad pe culoarul care ducea către restaurant. La una dintre mese stătea unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile: George Best! 'Am cheltuit mulți bani pe băutură, femei și mașini scumpe. Restul a fost irosit!'. Am râs cu poftă, am stat umăr lângă umăr cu poate primul sex-simbol din istoria fotbalului, dar când am ajuns în cameră, în fața oglinzii din baie, n-am mai simțit același lucru! Nu voiam să ajung ca el! Bani, faimă, lumea la picioare, însă, finalmente, cazarea într-o clinică de reabilitare", spune Adrian Mutu, în cartea sa, Revenirea din infern.

Cum a reacționat Sinisa Mihajlovic după conflictul cu Adrian Mutu. "Sârbul are de gând răzbunare", mi-am zis

10. "Mă gândeam că trebuie să discutăm despre acel incident, îmi căutam cuvintele. Eram la Cortina d'Ampezzo, primele trei zile de antrenament de la venirea din vacanță. 'Te cheamă Mister!', mi-a spus team-managerul. 'Du-te la el în vestiar, că e singur!'. Eram în chiloți, mi-am pus șlapii și așa am plecat. 'Sârbul are gând de răzbunare!', mi-am zis. 'Dacă e să ne batem, măcar să nu mă poată apuca de tricou, să mi-l pună în cap'.

Când am intrat în vestiar, să leșin: Sinişa era tot în chiloți. 'Mamă, și el a gândit la fel!'. M-am așezat pe partea opusă lui. 'Mă, tu de ce ai venit în chiloți?'. 'Dar tu de ce mă primești în chiloți?'. A spart primul gheața.

'Nu trebuia să fac acel gest acum câțiva ani! Știu că ești preocupat, dar nu te mai agita, a fost vina mea! Ai fost isteț că m-ai provocat, iar eu laș că te-am scuipat. Am greșit și îți cer scuze, nu e cazul să o faci și tu', mi-a zis. Am rămas prieteni și azi, la 20 de ani de la acele momente. Când am aflat că are probleme de sănătate, l-am sunat și ne-am adus aminte episodul 'chiloți'.", a povestit Adrian Mutu, în cartea sa, "Revenirea din Infern".

VIDEO Adrian Mutu împlinește 45 de ani. Arta nu se uită vreodată: golul spectaculos înscris de Briliant în Romania All Stars - Galatasaray Legends, transmis de Pro Arena și VOYO