De atunci, s-a vehiculat faptul că Adrian Mutu ar putea ajunge la CFR Cluj, având în vedere faptul că rezultatele lui Andrea Mandorlini de pe banca ardelenilor nu sunt atât de favorabile în ultima perioadă.

Verdict în cazul ”Adrian Mutu, la CFR Cluj”

Fostul antrenor de la Dinamo, Ioan Andone, a vorbit despre situația lui Adrian Mutu și a subliniat faptul că nu crede că tehnicianul o va prelua pe CFR Cluj, pentru că are o relație de prietenie cu Neluțu Varga, patronul clubului.

Ioan Andone a explicat, în consecință, de ce nu ar funcționa Mutu pe banca lui CFR, dar a evidențiat și faptul că nu crede că Andrea Mandorlini va fi demis de la fosta campioană a României.

”Știi cum sunt italienii, toți au reușit. Au vândut acum cum nu au vândut în ani de zile. A reușit să integreze foarte repede noii jucători. Au avut și sincope, dar e normal. Vreau să văd jocul după o perioadă de pregătire. Adi Mutu nu va merge la CFR doar pentru că e prieten cu patronul (n.red. Ioan Varga). Orice patron își vede interesul.

Puțini patroni merg pe prietenie, dacă merge la CFR, merge că are calitate. Adi Mutu ar putea prelua o echipă pe care să o ducă în cupele europene.

A fost un eșec la Neftchi, când te demite la jumătatea campionatului și nu a fost ceea ce voiau ei. Eu nu cred că îl vor schimba pe Mandorlini, poate în cursul returului dacă lucrurile nu vor merge cum vor ei. Toți antrenorii italieni care vin în România au clauze foarte mari de reziliere. Eu cred că și Mandorlini are la fel, îi demiți foarte greu.

Nu au șanse cu adevărat la titlu. Eu cred că va rămâne tot anul, până în vară. Sigur are clauză de performanță. Eu știu că are contract pe doi ani. CFR are nevoie să câștige campionatul, să meargă în cupele europene în grupe. Clubul are datorii mari față de Nelu Varga. Dacă nu ajungi în primăvara europeană, la ce salarii sunt la CFR, pierd 5-6 milioane pe an”, a spus Ioan Andone, potrivit DigiSport.

Despre Adrian Mutu

Adrian Mutu a semnat în luna iulie un contract pe doi ani cu Neftci Baku, echipă care a încheiat pe locul 3 ultima ediţie a campionatului Azerbaidjanului. Înainte de a veni la Neftci, Mutu a fost la FC Rapid, pe care o antrena din martie 2022. În august, gruparea azeră a fost eliminată de Beşiktaş Istanbul în turul 3 preliminar al Europa Conference League.

Neftci Baku a fost pregătită în sezonul trecut de un alt român, Laurenţiu Reghecampf. În afară de clasarea pe ultima treaptă a podiumului, echipa a disputat finala Cupei Azerbaidjanului. După despărşirea de Mutu, Neftci a oficializat numirea antrenorului muntenegrean Miodrag Bozovic.