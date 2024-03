A refuzat să se umilească! Geraldo Alves a dezvăluit de ce l-a sfidat pe MM Stoica în 2011

După fluierul final al meciului, Mihai Stoica le-a cerut jucătorilor de la FCSB să îngenuncheze în fața suporterilor, însă portughezul Geraldo s-a opus.

"A fost pentru prima oară în viața mea când am jucat pe zăpadă. Nu m-am pus în genunchi, îi înțeleg pe cei care au făcut asta, pentru că jucătorii încearcă să mulțumească suporterii, dar eu nu m-am pus în genunchi pentru că am dat totul în meciul cu Brașov. A fost o conjunctură, noi dominam meciul, apoi am primit gol... Noi am jucat mult mai bine", a dezvăluit Geraldo, la GSP.

Geraldo: „Poate am greșit la partea tactică!”

Geraldo a subliniat că gestul său nu a fost o sfidare la adresa suporterilor, ci o consecință a efortului pe care l-a depus pe teren la acel meci.

"Cred că echipa mea a dat tot, poate am greșit la partea tactică, câțiva jucători au comis erori individuale, se întâmplă. Cei de la FC Brașov aveau fotbaliști foarte buni atunci.

Nu mi-a spus nimeni nimic pentru că nu m-am pus în genunchi. Suporterii m-au iubit, mereu mi-au spus dacă joc rău sau bine, dacă am avut atitudine sau nu, iar eu am acceptat. Nici Mihai Stoica nu mi-a spus nimic. Eu am fost în fața galeriei, am aplaudat suporterii, le-am mulțumit și am plecat", a mai spus Geraldo.

Geraldo Alves a petrecut două sezoane la FCSB (2010-2012). În perioada petrecută în fotbalul românesc și-a trecut în palmares un titlu și o Supercupă cu Astra, dar și două Cupe cu FCSB, respectiv Petrolul.