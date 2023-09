"A durat să ne fie făcut echipamentul. Cum are Real Madrid, așa-l avem și noi". Daniel Oprița nu l-a iertat pe Alex Chipciu

Imediat după meci, Alex Chipciu (34 de ani) a avut un discurs dur la adresa clubului din Ghencea, la conferința de presă, în fața jurnaliștilor. Despre valul de ironii venit dinspre fostul internațional s-a discutat intens, iar la o zi după confruntare, tehnicianul celor de la CSA Steaua a avut o reacție dură.

"Nu am auzit ce a spus Chipciu, se discută și pe la noi de lucrul ăsta foarte mult. Nu vreau să discut despre ce a spus Chipciu. Ar trebui să discute de alte lucruri Chipciu. Adică, eu am văzut că vorbește foarte mult Chipciu. Are ieșiri care nu sunt cele mai bune. Așa-l sfătuiesc eu pe el. Are alt statut, trebuie să vorbească despre ce se întâmplă pe teren, nu în afara lui.

Așa îl sfătuiesc eu. E problema lui. Firma sau cel care ne trimite nouă echipamente e cel care le trimite și lor. Înseamnă că echipamentul lor e la fel ca al nostru. Tot Florin Lovin l-a trimis și pe al lor.

Eu știu și echipamentul lor, e de linie. Al nostru e făcut doar pentru Steaua, ca să-l informez pe Chipciu. Nu e înjurat doar la noi, e înjurat pe mai multe stadioane, și eu am fost. Uneori, nu e inspirat în ce vorbește. Dacă are gura mare și vrea să intre în conflict, e problema lui. A durat să ne fie făcut echipamentul. Cum are Real Madrid, așa-l avem și noi, ca să-l anunț", a declarat Daniel Oprița, potrivit PlaySport.

Ce a spus Alex Chipciu despre CSA Steaua

Jucătorul de la U Cluj a oferit o declarație sinceră despre CSA Steaua la finalul meciului din Cupa României.

"Doamne ferește. Dacă aici e Steaua, am luat-o razna. Dacă eram copil, nu mai țineam cu Steaua. Daca asta e Steaua, doamne... Ce Steaua? Cu echipamentul ăla fake? Doamne ferește. E o bătaie de joc. Suntem bătaie de joc noi ca țară oricum", a spus Alexandru Chipciu la conferința de presă.



Alex Chipciu a răbufnit: ”Doamne ferește! Dacă aici e Steaua, am luat-o razna. Cu echipamentul ăla fake?” pe www.sport.ro