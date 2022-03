"A apărut din nou în România un fotbalist care finalizează!" Nicolae Dică îi dă nota 10 

Nicolae Dică, fost antrenor la FCSB și fost secund la națională în mandatul lui Mirel Rădoi, a vorbit despre unul dintre jucătorii vicecampioanei.

Piteșteanul în vârstă de 42 de ani excela pe când evolua la FC Argeș și la Steaua prin clarviziune, pase decisive și prin șuturile de la distanță. Fotbalist cerebral, tenace și lider de echipă, Nicolae Dică identifică la Octavian Popescu câteva calități care-l transformă într-un jucător de clasă.

Dică: "Octavian Popescu driblează, are ultima pasă!"

Deși are doar 19 ani, preferatul lui Gigi Becali poate progresa într-un timp foarte scurt. Dică îl consideră un număr 10 clasic.

"Un jucător foarte bun în acest moment, chiar dacă este foarte tănâr are realizări extraordinare, mă bucur că a apărut din nou un fotbalist în România care finalizează, driblează are ultima pasă, un jucător inteligent, un număr 10 adevărat şi sper ca el să fie sănătos, să muncească mult că nu a realizat nimic, să muncească mult şi trebuie să ajungă la un nivel ridicat pentru că are potenţial.

El a fost lăudat şi la început în Liga 1 şi acele laude nu l-au dereglat. Chiar dacă echipa a avut momente dificile, el a avut evoluţii bune şi iată că la 19 ani reuşeşte să aibă realizări şi să ducă echipa în spate", a spus Dică.

"Tavi merită să fie la echipa națională!"

Fostul decar din Ghencea a abordat și un subiect sensibil, convocarea lui Popescu la naționala de seniori.

"Ştie cel mai bine ce are de făcut Edi şi dacă el considera că Tavi merită să fie la echipa naţională cu siguranţă va fi la echipa naţională! Îl ştie şi el pe patron foarte bine şi atunci când apare un jucător tănăr toţi din fotbal îşi dau cu părerea că trebuie să fie la naţională", a declarat Nicolae Dică, potrivit telekomsport.ro.

Becali zice că va fi mai valoros decât Gică Hagi

7 goluri a marcat Octavian Popescu în cele 28 de meciuri jucate în acest sezon

1,9 milioane de euro este cota de piață a mijlocașului de la FCSB

Recent, Gigi Becali, patronul de la FCSB, nu s-a ferit de cuvinte și a spus, la Ora Exactă în Sport, că Octavian Popescu îl va depăși în curând pe Gică Hagi. Despre Ilie Balaci sau Nicolae Dobrin, Becali nici nu a vrut să audă, fiind convins că jucătorul său va deveni cel mai bun din istoria României.