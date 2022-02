„Puteai citi frica pe fețele lor!” Un fotbalist englez, dezvăluiri despre infernul trăit la plecarea din Ucraina

Viv Solomon-Otabor s-a alăturat echipei ucrainene de top FC Rukh Lvov abia în ianuarie, însă nu a mai apucat să debuteze pentru noua sa echipă.

Fotbalistul de bandă a forbit despre situația haotică din țara vecină, unde oamenii încearcă să treacă granițele pentru a scăpa de război.

Fotbalistul de 26 de ani a descris scenele de la graniță, spunând: „Au fost o mulțime de mașini, o mulțime de oameni, o mulțime de camioane.

Erau și oameni care se întorceau către Lvov. Unor chiar li s-a cerut să se întoarcă (probabil face referire la bărbații între 18 și 60 care au obligativitatea de a rămână în țară). Nu a fost ceva plăcut de văzut”, a povestit Viv Solomon-Otabor, pentru Sky Sports News.

„Erau o mulțime de mașini. Toată lumea era liniștită, dar se vedea frica de pe fețele lor.

Puteai vedea acea frică în timp ce încercau să iasă”, a mai spus fotbalistul englez.

Campionatul din Ucraina a fost suspendat pentru 30 de zile, după ce Rusia a invadat vecina din nordul României, pe 24 februarie.

Former #BCFC winger Viv Solomon-Otabor signed for Ukrainian side Rukh Lviv in January.

He has described fleeing the country as Russian armed forces invaded ⬇️ pic.twitter.com/Ul0lr9y7lk