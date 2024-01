„A fost impecabil!” Concluziile antrenorului lui Tottenham la finalul meciului de debut al lui Radu Drăgușin

La finalul meciului, Postecoglou și-a lăudat jucătorii pentru determinarea pe care au arătat-o împotriva lui Manchester United.

Radu Drăgușin a debutat în meciul cu Manchester United, evoluând pentru zece minute.

„Cred că a fost o prestație extraordinară din partea băieților, ținând cont de provocările pe care le-am avut în alcătuirea echipei. Old Trafford e un loc complicat de jucat. Și United a făcut un meci bun. O victorie astăzi le-ar fi oferit ceva moral.

Am primit gol prea repede, dar acest grup a demonstrat că se poate descurca în condiții dificile. Nu pot fi mai mândru de atât! A fost un efort remarcabil și cred că am avut momente de fotbal fantastic. Am avut și ghinion, poate ar fi trebuit să câștigăm.

Dacă vom continua în același mod, progresul este garantat.

Romero și Van de Ven n-au mai jucat de multă vreme, iar fundașii laterali au avut o misiune dificilă, dar s-au descurcat. Nu există un sistem perfect, care să nu-ți aducă și riscuri. Dar nu-mi amintesc ca Vicario să fi fost nevoit să intervină de multe ori.

Romero, remarcatul lui Postecoglou

Cred că a fost un meci care ne-a ajutat să creștem. Romero, în rolul de căpitan, a fost impecabil.

Timo a avut două ședințe de pregătire cu noi. Nu a mai fost titular într-un meci de mult timp. Cred că va aduce un mare plus când va începe să înțeleagă stilul nostru de joc. A fost o permanentă amenințare astăzi. Oricum nu aveam altă variantă pentru postul lui. A vrut să ne ajute, chiar dacă nu era 100%. Bravo lui!”, a spus Ange Postecoglou, după mec.

Manchester United - Tottenham 2-2

Rasmus Hojlund a deschis scorul în prima repriză, în minutul trei, cu un eurogol, în timp ce Richarlison a restabilit egalitatea în minutul 19 al partidei.

Ulterior, Hojlund i-a pasat decisiv lui Marcus Rashford în minutul 40. Englezul a reușit să-l învingă fără nicio problemă pe portarul lui Tottenham, Vicario.

În repriza secundă, Rodrigo Betancur a primit un assist de la debutantul Timo Werner și a dus scorul la 2-2, blocând, astfel, tabela de marcaj încă din minutul 46.

Manchester United: Onana - Wan-Bissaka, Varane, Evans, Dalot - Eriksen, Mainoo - Garnacho, Fernandes, Rashford - Hojlund; Rezerve: Forster, Austin, Royal, Drăgușin, Dorrington, Donley, Santiago, Bryan

Tottenham Hotspur: Vicario - Porro, van de Ven, Romero, Udogie - Skipp, Betancur, Hojbjerg - Johnson, Richarlison, Werner; Rezerve: Bayindir, Heaton, Kambwala, Martinez, Casemiro, Forson, McTominay, Pellistri, Antony