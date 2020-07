Xavi si-a hotarat viitorul! Prima reactie dupa semnare: "Sunt foarte fericit!" Ce clauza importanta apare in contract

Cu toate astea, fanii catalanilor mai au de asteptat pana il vor vedea pe fostul jucator inapoi pe Camp Nou. Xavi si-a prelungit contractul cu Al Sadd si va ramane in Qatar pana la finalul sezonului 2020/21.

Anuntul oficial al prelungirii intelegerii vine dupa ce jurnalistii spanioli au scris despre intentia sefilor Barcelonei de a-l aduce pe Xavi in locul lui Setien cat mai repede. Conform aceleiasi surse, contractul lui Xavi include o clauza prin care acesta poate pleca oricand in Spania.

In vara anului viitor vor fi alegeri pentru noul presedinte al Barcelonei, iar unul dintre candidati, Victor Font a dezvaluit ca il vrea pe Xavi antrenor. Pana la acel moment, fostul jucator al catalanilor s-a declarat bucuros de continuarea colaborarii cu echipa alaturi de care a castigat Cupa Qatarului.

"Sunt fericit sa imi prelungesc contractul cu Al Sadd. Am lucrat impreuna cu cei din conducere pentru a rezolva mai multe aspecte in aceasta perioada", a spus Xavi imediat dupa semnarea contractului.

OFFICIAL: Al-Sadd renew Xavi’s contract to continue as manager for the 2020-21 season https://t.co/HMrRwus7bX #AlSadd pic.twitter.com/bfpajhoXu2