Xavi s-a vindecat de coronavirus la doar 4 zile dupa ce a fost testat! "Vreau sa va transmit ca m-am vindecat si sunt din nou acasa"

Moltíssimes gràcies per tots els missatges i les mostres d'afecte que he rebut durant aquests dies. Vull compartir amb vosaltres que estic recuperat i de tornada a casa amb la meva família i l'equip @alsaddsc ????‍????‍????‍????⚽ ____ Muchísimas gracias por todos los mensajes y las muestras de cariño que he recibido durante estos días. Quiero compartir con vosotros que estoy recuperado y de vuelta en casa junto a mi familia y el equipo @alsaddsc ????‍????‍????‍????⚽ ____ Thank you so much for all the caring messages that I’ve received during these days. I want to share with you that I’m recovered and back home with my family and the @alsaddsc team ????‍????‍????‍????⚽

