Internaționalul bulgar Filip Krastev, dorit de patronul Mihai Rotaru la CS Universitatea Craiova, nu va mai ajunge în Bănie după ce Lommel SK, clubul belgian din City Group, l-a împrumutat din nou, de data aceasta la campioana din Major League Soccer, Los Angeles FC, care are opțiune de cumpărare la finalul sezonului.

Pentru mijlocașul în vârstă de 21 de ani va fi al cincilea împrumut în ultimii trei ani!

El a semnat cu City Group în 2020, când însă nu a rămas la Manchester City, ci a devenit jucătorul lui Lommel.

Clubul din Belgia l-a împrumutat, pe rând, la Slavia Sofia, Troyes (Ligue 2), Cambuur (Eredivisie) și, în ultimul sezon și jumătate, la Levski Sofia.

