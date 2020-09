VIDEO! Gafa demna de cascadorii rasului facuta de fundasului lui Bahia in meciul cu Flamengo

Flamengo a castigat cu 5-3 in fata Bahiei intr-un meci din campionatul Braziliei.

Fundasului echipei Bahia a facut o gafa incredibila si a pasat mingea in careu adversarilor, iar Pedro nu a iertat si a inscris pentru 1-0 in minutul 2. Acelasi jucator isi trecea dubla in cont peste 14 minute. Bahia a dat impresia ca poate sa revina in meci dupa ce a inscris prin Rodriguinho in minutul 32. Giorgian De Arrascaeta a punctat pentru Flamengo in minutul 37, iar scorul era 3-1. Cu 3 minute inainte de final Bahia a marcat din nou prin Jose Elber Pimental.

In repriza a doua Riberio a puncatat si el, iar Arrasceta a facut dubla si scorul era 5-2 pentru Flamengo. Bahia a mai scris o data pe finalul meciului prin Daniele Sampaio, insa fara sa schimbe soarta partidei, iar rezultatul final a fost 5-3 pentru Flamengo.

Flamengo se afla locul 5 in clasament cu 11 puncte dupa 7 etape jucate. Bahia este se afla pe locul 12 cu 8 puncte.

No puedo entender el gol del Flamengo. ¡QUÉ HACEN! pic.twitter.com/4tVEd0eyyO — Gonza ????⚽️???? (@gbobadi) September 2, 2020

