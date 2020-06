VIDEO | Camp Nou, Old Trafford sau Santiago Bernabeu, lasate pe dinafara! Cum arata TOP 30 cele mai tari stadioane din lume

Din articol Top 30 cele mai "galagioase" stadioane din lume

Jurnalistii de la France Football au realizat clasamentul stadioanelor cu cele mai "fierbinti" atmosfere din lume.

In realizarea topului, acestia au luat in considerare pasiunea pe care o demonstreaza suporterii si modul in care isi ajuta favoritii in timpul partidelor.

Astfel, cel mai frumos stadion din lume din punctul de vedere al atmosferei este La Bombonera, arena celor de la Boca Juniors, urmat de Anfield, stadionul lui Liverpool, si Signal Iduna Park, terenul celor de la Borussia Dortmund.

In schimb, din clasament lipsesc arene importante, cu traditie, cum ar fi Camp Nou, Old Trafford sau Santiago Bernabeu.

Top 30 cele mai "galagioase" stadioane din lume

1. La Bombonera (Boca Juniors)

2. Anfield (Liverpool)

3. Signal Iduna Park (Borussia Dortmund)

4. Stadionul Rajko Mitic (Steaua Rosie Belgrad)

5. Celtic Park (Celtic)

6. Estadio Monumental (River Plate)

7. Vodafone Park (Besiktas)

8. Karaiskakis (Olympiakos)

9. San Mames (Athletic Bilbao)

10. Maracana (Flamengo si Fluminense)

11. Turk Telekom (Galatasaray)

12. De Kuip (Feyenoord)

13. San Paolo (Napoli)

14. Stade Velodrome (Olympique Marseille)

15. Geoffroy Guichard (Saint Etienne)

16. Stadionul International din Cairo (Al Ahly din Egipt)

17. Sukru Saracoglu (Fenerbahce)

18. Mestalla (Valencia)

19. Toumba (PAOK Salonic)

20. Mohammed V (Raja Casablanca)

21. Campeon del Siglo (Penarol)

22. St Jame's Park (Newcastle)

23. Olímpico (Roma)

24. Estadio Pedro Bidegain (San Lorenzo)

25. Mariscal Jozef Pisudski (Legia Varsovia)

26. Estadio de la Luz (Benfica)

27. Arena 5 iulie 1962 (Mouloudia din Algeria)

28. Rades (Esperance din Tunisia)

29. Parc des Princes (París Saint Germain)

30. Millerntor (Sankt Pauli)