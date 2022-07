Elveţianul Sepp Blatter, fostul preşedinte al FIFA, şi francezul Michel Platini, fostul conducător al UEFA, au fost achitaţi vineri de justiţia elveţiană în cazul de fraudă care i-a spulberat în 2015 ambiţiile lui Platini de a accede în fruntea fotbalului mondial, informează AFP.

Tribunalul Penal Federal din Bellinzona nu a dat curs cererii procurorilor, care au solicitat, la jumătatea lunii iunie, pedepse de un an şi opt luni de închisoare cu suspendare pentru cei doi foşti oficiali, care s-au declarat nevinovaţi în acest caz.

Michel Platini (67 de ani), fost căpitan al selecţionatei Franţei şi triplu câştigător al Balonului de Aur, a îndeplinit rolul de consilier al lui Sepp Blatter (86 de ani), între 1998 şi 2002, în primul mandat al elveţianului la conducerea FIFA, cu o remuneraţie anuală de 300.000 de franci elveţieni.

Ulterior, în 2011, când devenise deja preşedintele UEFA, francezul a reclamat o datorie de 2 milioane de franci elveţieni din partea Federaţiei internaţionale de fotbal pentru activitatea sa de consilier, sumă care i-a fost achitată de forul internaţional, în mod ''ilegal" şi "pe cheltuiala FIFA", în opinia procurorilor elveţieni.

Cei doi sunt vizaţi şi de alte proceduri, în Franţa pentru Michel Platini şi în Elveţia pentru Sepp Blater.

????️ "I am clean with my conscience."

Sepp Blatter spoke to the media ahead of today's verdict, while Michel Platini has released a statement saying "justice has been done." ???? pic.twitter.com/XcyldiCuqY