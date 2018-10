"Unde te grabesti, boss?" :)) Mbappe L-A DISTRUS pe Dembele la ultimul antrenament: toata lumea a ras cu lacrimi | VIDEO

Mbappe promite sa-i detroneze pe Messi si Cristiano Ronaldo in viitorul apropiat. Foarte apropiat.

Pustiul de la PSG traverseaza o forma incredibila si o arata de fiecare data cand are ocazia. Spre exemplu, la ultimul antrenament al nationalei Frantei.

Mbappe s-a distrat la ultima sedinta de pregatire a campionilor mondiali si l-a umilit pur si simplu pe Ousmane Dembele care a vrut sa intre prin alunecare pentru a-l deposeda. Mbappe a ridicat simplu mingea peste Dembele, moment in care toti coechiperii au izbucnit in ras.

Mbappe left Dembele on the floor in training. ????????pic.twitter.com/3kPPogIdan