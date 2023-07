Stefan Mugosa (31 de ani), atacantul muntenegrean care i-a înscris anul trecut României 4 goluri în ”dubla” din Liga Națiunilor (un gol în 2-0 la Podgorica și hat-trick-ul din 3-0 în Giulești), a revenit în Coreea de Sud.

El a semnat cu Incheon United după o aventură nereușită de un sezon la Vissel Kobe din Japonia, acolo unde a fost coechipier cu Andres Iniesta.

”Ghici cine s-a întors?

Stefan Mugosa revine la Incheon United!

Fani ai echipei, cât de entuziasmați sunteți?”, au scris sud-coreenii pe Twitter.

Mugosa a ajuns prima dată la Incheon în 2018, venit de la Sheriff Tiraspol.

Guess who's back? ????

⚓️ Stefan Mugoša makes the return to Incheon United!

????⚫️ Incheon fans, how excited are you?

???? Here's just one of his Player of the Month awards from last season!#KLeague | #K리그 | #INC pic.twitter.com/D9ISVFfKBs