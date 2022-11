J1 League, campionatul de fotbal al Japoniei, s-a încheiat sâmbătă, urmând să se mai dispute doar barajul de promovare/retrogradare.

Campioană a devenit Yokohama F. Marinos (68 de puncte în 34 de etape), podiumul a fost completat de Kawasaki Frontale (66 de puncte) și Sanfrecce Hiroshima (55 de puncte), formațiile care vor juca în AFC Champions League, iar marea dezamăgire a sezonului a fost Vissel Kobe.

WE ARE THE CHAMPIONS!!!!!

