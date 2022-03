Un fotbalist care practică și box thailandez și-a desfigurat adversarul! Victima a avut nevoie de 24 de copci

Aitsaret Noichaiboon, un fotbalist de la Bangkok FC, a fost protagonistul unei faze incredibile în meciul pierdut cu 0-3 în fața lui North Bangkok University, din liga a treia a Thailandei.

După ce a fost atins de un adversar, Noichaiboon s-a repezit spre acesta și l-a lovit fulgerător cu umărul, doborându-l!

Agresorul este și practicant de Muay Thai sau box thailandez, însă pentru lovitura aplicată pe terenul de fotbal el a primit cartonașul roșu.

Mai mult, clubul i-a reziliat contractul! ”Bangkok FC subliniază că nu este de acord cu astfel de acțiuni. Am decis să suspendăm înțelegerea cu fotbalistul și ne cerem scuze pentru ce s-a întâmplat”, a precizat clubul din Thailanda.

Victima agresiunii, Supasan Ruangsuphanimit, a avut nevoie de 24 de copci, a precizat Daily Mail.

