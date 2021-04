Incredibil! A dat gol cu capul de la 40 de metri! Reactia comentatorilor e fabuloasa: "Nu a dat gol de acolo, nu?!"

Fotbalul este mereu suprinzator si ne aduce momente unice, iar in weekend am avut parte de inca unul.

Rory Donnelly de la Glentoran a avut inspiratia extraordinara de a trimite mingea direct catre poarta, dupa ce fostul portar al lui Manchester United, Roy Carroll, a iesit in afara careului si a respins mingea direct la fotbalistul advers.

Fotbalistul nord-irlandez a mai marcat o data, iar Glentoran s-a impus in fata celor de la Dungannon cu 2-0, insa golul va ramane antologic pentru fotbalist, fiind probabil unul dintre cele mai frumoase mare din toata cariera.

Comentatorilor meciului nu le-a venit sa creada cand au vazut mingea in poarta, unul dintre ei intreband retoric: "Nu a marcat de acolo,nu?". Roy Carroll a evoluat pentru Manchester United intre 2001 si 2005, si se afla in lotul englezilor cand echipa a intalnit Dinamo in preliminariile Champions League, in 2004.

Ajuns la 43 de ani, s-a alaturat celor de la Dungannon in aceasta iarna si a evoluat in 13 partide, incasand 24 de goluri si reusind doar o partida fara gol primit.