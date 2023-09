Joi dimineață, Manuel Neuer (37 de ani) a participat la un antrenament de portari alături de ceilalți portari ai lui Bayern, Sven Ulreich și Daniel Peretz, precum și de jucătorii de câmp ai echipei.

A fost prima sa ședință cu echipa de la accidentul horror de schi ce a avut loc la doar câteva zile după ce Germania a fost eliminată din faza grupelor Cupei Mondiale din Qatar.

Christopher Freund, directorul sportiv al lui Bayern, a sugerat că acum este "doar o chestiune de câteva zile" până când Neuer va fi eligibil pentru selecție, dar nu a oferit o dată anume pentru revenirea la echipă.

Good news: Manuel Neuer has completed parts of team training today

Neuer: "It’s a great feeling to be back on the pitch with my teammates. I was really looking forward to that" [fcb] pic.twitter.com/n7TRov8d1Q