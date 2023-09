Fotbalistul de 100 de milioane de euro, OUT de la United după acuzațiile de abuz! Anunțul lui Antony 

Fotbalistul brazilian neagă că și-ar fi agresat fosta iubită, care a făcut dezvăluiri extrem de dure la adresa lui. Antony a anunțat, prin intermediul unui comunicat, că a ajuns la un acord cu conducerea lui Manchester United pentru a lua o perioadă de pauză, astfel încât situația sa să se lămurească.

Antony, scos din lotul lui Manchester United

Antony nu va reveni în lotul „diavolilor roșii” până nu se rezolvă cazul său, după cum a decis, de comun acord, cu clubul. Mai mult, jucătorul își susține în continuare nevinovăția, acuzându-și fosta parteneră că dorește să îl denigreze.

„Am ajuns la un acord cu Manchester United să iau o perioadă de pauză în timp ce mă ocup de acuzațiile făcute împotriva mea. A fost o decizie luată de comun acord pentru a evita distragerea coechipierilor mei și o controversă inutilă asupra clubului. Vreau să reiterez că sunt nevinovat de lucrurile de care sunt acuzat și voi coopera cu autoritățile pentru a ajuta în scoaterea la iveală a adevărului. Sunt nerăbdător să revin pe teren cât mai repede posibil”, a scris Antony.

Totodată, Manchester United a postat un comunicat în care anunța același lucru, cu precizarea că sunt condamnate actele de violență și abuz: „Manchester United a luat cunoștință de acuzațiile împotriva lui Antony. Va amâna revenirea la club până la noi informații în legătură cu acuzațiile. Clubul condamnă actele de violență și abuzul”.

Iubita lui Antony a povestit cum a fost agresată

Gabriela a relatat totul și a dezvăluit că a pierdut și sarcina, în 16 săptămâni: „A spus că dacă nu stau cu el, atunci nu voi fi cu nimeni. I-am spus că sunt însărcinată, că mă sperie, că mi-o ia pulsul razna, tremuram de frică”. Totodată, a vorbit și despre incidentul care a avut loc pe 15 ianuarie 2023, când a transmis autorităților că jucătorul a lovit-o cu capul, cu pumnul și i-a dislocat un implant mamar.

„Nu îmi amintesc exact despre ce a fost cearta, însă era legat de cineva cu care am fost în urmă cu câțiva ani. M-a împins în piept și mi-a întors siliconul. Apoi am mers în Brazilia pentru operație, a trebuit să schimb totul. Mi-a zis: 'nu am vrut să te rănesc, a fost accidental, nu a fost un pumn, doar te-am împins și te-am ținut blocată la perete'”, a relatat tânăra.

În interviul acordat, Cavallin a relatat și ultimul incident dintre cei doi, care a avut loc pe 8 mai, când Antony i-a tăiat degetele până la os cu paharul aruncat spre ea: „Știam că trebuie să plec, dar nu puteam. Îmi plăcea de el mult, aveam multă speranță. Eram atașată la începutul relației, pentru cum s-a comportat cu mine la început. În ultima zi a fost totul foarte serios. Am fost extrem de speriată că nu aș putea să mai ies din casă.

Antony a închis ușa de la casă și nu mă lăsa să plec, mi-a tăiat degetul, eram rănită. Mi-a spart toate lucrurile, mi-a luat pașaportul”.

Cavallin a făcut o plângere la poliția din Sao Paulo, în iunie 2023, dar și în Manchester. Antony a publicat un comunicat în care spunea că acuzațiile care îi sunt aduse sunt false, însă preciza că autoritățile se vor ocupa de caz.