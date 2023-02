Un atacant de top al Europei rămâne liber de contract în vară: "Am decis să îl lăsăm să plece"

Aflat de trei ani și jumătate la Monchengladbach, perioadă în care a înscris 42 de goluri în 124 de apariții, Marcus Thuram nu își va prelungi contractul scadent în vară, fapt confirmat de club.

Marcus Thuram pleacă gratis de la Borussia Monchengladbach

"Am decis să îl lăsăm pe Thuram să plece. Faptul că va pleca gratis nu este un lucru pozitiv, nu am cum să ascund asta, dar trebuie să acceptăm că sunt cluburi mari la care poate pleca", a spus Roland Virkus, directorul sportiv al Borussiei Monchengladbach, pentru Sport1, citat de The Athletic.

În ianuarie, presa internațională a scris că fiul fostului campion mondial Lilian Thuram este dorit de mai multe cluburi de top, precum Chelsea, Paris Saint-Germain, Barcelona sau Inter. Internaționalul francez ar urma să își stabilească viitorul în lunile următoare.

Decarul lui Gladbach are 9 meciuri la naționala Franței. El a participat inclusiv la CM 2022, unde a reușit să ofere două pase decisive.

În acest sezon, Marcus Thuram a marcat 14 goluri și a oferit 4 pase decisive în cele 22 de partide disputate în tricoul echipei de club.

32 de milioane de euro este cota de piață a lui Marcus Thuram, conform Transfermarkt