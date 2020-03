ULTIMA ORA | Primul club care a intrat in faliment din cauza coronavirusului! Echipa infiintata acum 111 ani care a trecut prin grupele Champions League a pierdut lupta cu tragicul virus

Prima echipa care intra in faliment din cauza coronavirusului.

Pandemia coronavirusului a lovit puternic si fotbalul mondial, iar multe echipe au decis sa taie salariile la jumatate pentru a putea supravietui. Primul club care va intra in faliment, insa, din cauza pandemiei de coronavirus este MSK Zilina, ocupanta locului 2 din Slovacia din acest moment.

Oficialii clubului le-au cerut jucatorilor sa renunte la salarii, insa acestia au refuzat si au apelat la sindicatul fotbalistilor din Slovacia. Dupa toate cele intamplate, patornul clubului a hotarat ca de la 1 aprilie echipa sa intre in faliment, contractele jucatorilor vor fi anulate, iar prioritatea numarul 1 este ca restul angajatiilor sa isi primeasca bani.

Clubul a fost infiintat acum 111 ani si a castigat de 7 ori campionatul Slovaciei. Zilina avea de mai mult timp probleme financiare, iar odata cu oprirea campipnatului, clubul nu si-a mai putut permite sa plateasca salariile jucatorilor precum si a angajatiilor.

De-a lungul istoriei, Zilina a dat peste doua echipe romanesti in competitiile europene. A intalnit-o pe Rapid in anul 1997 in Cupa UEFA Intertoto, iar in sezonul 2004-2005 a jucat impotriva lui Dinamo in preliminariile Champions League. Ultima paricipare a celor de la Zilina in grupele Champions League a fost in sezonul 2010-2011, cand au jucat in grupa alaturi de Chelsea, Marseille si Spartak Moscova. Sezonul 2017-2018 a fost ultimul in care Zilina a participat in Champions League, fiind eliminata in turul 2 preliminar de FC Copenhaga.