BREAKING NEWS: Anuntul care schimba definitiv lupta impotriva coronavirusului! 3,5 milioane de teste 'la 5 lei' sunt gata si vor fi impartite! Anuntul facut de BBC

Descrisa drept 'o schimbare majora a regulilor jocului', masura va fi aplicata in doar cateva zile!

Britanicii sunt aproape sa valideze stiintific testele care arata daca ai avut coronavirus sau daca esti imun la boala. 3,5 milioane de astfel de teste vor fi impartite populatiei, cu prioritate pentru cadrele medicale din Marea Britanie si 'persoanele vulnerabile', a anuntat un expert la BBC.

In doar cateva zile, testele vor fi disponibile, a anuntat profesorul Neil Ferguson in direct. Conform lui Ferguson, pana la 40% dintre oamenii care se vor imbolnavi de COVID-19 nu vor avea simptone, asa ca nici nu vor sti ca au avut boala. Testele rapide dezvoltate de o firma britanica vor arata daca persoana supusa analizei a dezvoltat anticorpi pentru coronavirus.

Omul de stiinta a spus ca testele disponibile la scara larga sunt in ultima etapa de validare stiintifica si ca vor putea fi folosite 'mai degraba in cateva zile, decat in cateva saptamani'.

Ferguson le-a mai dat o veste buna britanicilor. Epidemia pare sa fi intrat pe un ritm mai scazut de raspandire in ultimele zile.

Guvernul britanic vrea ca 3,5 milioane de teste sa fie distribuite rapid in toata tara.

Acestea au fost dezvoltate de una dintre firmele care au lansat pe piata printre primele si testele rapide de sarcina. Conform directorului companiei, scopul oamenilor de stiinta care lucreaza la acest proiect este de a oferi populatiei teste ieftine si precise, pentru a ajuta cat mai rapid si eficient in lupta impotriva raspandirii coronavirusului. Firma isi propune ca pretul unui test sa nu depaseasca un dolar, adica sa coste mai putin de 5 lei, conform Reuters.

