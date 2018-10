Madagascar va juca pentru prima data in istorie la Cupa Africii! Golul calificarii, marcat de un jucator cu nume imposibil de pronuntat :)

Madagascar nu mai participase niciodata la Cupa Africii. Acum, este prima tara calificata!

Nationala Madagascarului a reusit o calificare incredibila la Cupa Africii din 2019 dupa o victorie cu 1-0 in fata Guineei Ecuatoriale. Cu 2 etape inainte de finalul grupei, Madagascar are 10 puncte si nu mai poate fi ajunsa de adversara de astazi. Senegal poate obtine la randul ei calificarea daca invinge in Sudan astazi.

Njiva Rakotoharimalala a marcat unicul gol al meciului - mijlocasul de 26 de ani joaca la Sukhothai FC in Thailanda, echipa la care este imprumutat de la Ratchaburi Mitr Phol F.C., tot din Thailanda. Partida s-a desfasurat in orasul Vontovorona dupa ce Confederatia Africana a suspendat stadionul din Antananarivo dupa incidentul din septembrie care a dus la moartea unei persoane si la ranirea a 40 de persoane.

Madagascar devine cea de-a 40-a tara care s-a calificat la Cupa Africii.