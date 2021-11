"Trebuie să recunosc!". Răzvan Lucescu, reacție sinceră după ce PAOK a pierdut cu ultima clasată din campionat

La finalul partidei, Răzvan Lucescu a făcut o serie de declarații despre jocul echipei sale după pauza competițională, afirmând că există niște explicații pentru felul în care s-au prezentat fotbaliștii pe care îi antrenează.

"Este deja un fapt că după vacanţele pentru echipele naţionale facem jocuri proaste şi avem rezultate slabe. Abia apoi ne găsim ritmul, coerenţa.

Ei au câştigat prin intensitatea şi determinarea de care au dat dovadă. Am jucat într-un ritm lent, nu ne-am mişcat repede, iar ei s-au organizat bine în defensivă. Nu am avut mişcarea pe care o doream între linii. Am fi putut evita greşeala care a dus la 1-0 şi am fi putut egala la pauză, însă n-am reuşit şi trebuie să recunosc: am evoluat în general prost!", a spus Răzvan Lucescu, citat de inpaok.com.

Atromitos a obținut prima victorie în campionatul Greciei și a urcat o poziție în clasament, pe locul 13, cu șase puncte. PAOK Salonic a rămas pe locul trei, cu 19 puncte, lider fiind Olympiakos, cu 26 de puncte.