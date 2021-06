Transferul lui Kane la Manchester City a picat! Cum a blocat Raheem Sterling mutarea verii in fotbalul englez

Kane, sanse mici sa ajunga la City.

Pep Guardiola il vrea pe Harry Kane la City, insa transferul varfului englez ar putea pica dupa ce Raheem Sterling a refuzat sa fie parte din intelegere.

Potrivit informatiilor aparute in presa engleza in ultimele zile, campioana din Premier League si-ar fi dorit sa-l ofere la schimb pentru Kane pe Sterling, care a pierdut primul "11" in echipa lui Guardiola, plus o suma de bani.

Insa, potrivit ESPN, aripa stanga a lui City nu are de gand sa paraseasca echipa pentru a merge la Tottenham.

Aceiasi sursa sustine ca Sterling ar putea pleca totusi in aceasta vara de la City, insa nu va accepta sa fie inclus in niciun schimb.