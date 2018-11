TOP 10 cele mai scumpe echipe din Europa! Barcelona si Real nu prind primele 5 pozitii dupa ce au adus super jucatori pe bani putini

Surprinzator sau nu, cele doua vecine din Manchester ocupa primele locuri in top.

Barcelona si Real Madrid nu mai sunt de ceva vreme echipele care cumpara cel mai scump in fotbalul european. Formatii precum City, United si PSG domina topul celor mai scumpe echipe, iar fortele din Spania nu prind primele 5 pozitii.

In ciuda acestui lucru, Real Madrid a castigat ultimele 3 editii ale Uefa Champions League in timp ce United PSG sau City s-au oprit maxim in semifinale in ultimele editii.

TOP 10 CELE MAI SCUMPE ECHIPE DIN EUROPA *EURO*



1. MANCHESTER CITY (894,4 MILIOANE)

2. MANCHESTER UNITED (762,3 MILIOANE)

3. PSG (748,9 MILIOANE)

4. LIVERPOOL (637,8 MILIOANE)

5. CHELSEA (627,5 MILIOANE)

6. BARCELONA (592,3 MILIOANE)

7. JUVENTUS (508,1 MILIOANE)

8. REAL MADRID (471,5 MILIOANE)

9. ARSENAL (412,4 MILIOANE)

10. BAYERN (374,6 MILIOANE)

Neymar este cel mai scump fotbalist al momentului. Brazilianul a costat 222 de milioane si este urmat de Ronaldo care a costat 117 milioane si Bale, 101 milioane.

Lucrurile arata surprinzator si daca ne uitam la cei mai ieftini jucatori ale echipelor de top.

Lewandowski a ajuns liber la Bayern, Pique a costat-o doar 5 milioane de euro pe Barcelona, iar pentru Marcelo s-au platit 6,5 milioane.