Toate rezultatele din preliminariile EURO 2024! Ungurii au zdrobit Bulgaria, iar Moldova a produs surpriza serii 

România a debutat cu o victorie în preliminariile Campionatului European din 2024. Elevii lui Edi Iordănescu (44 ani) au învins-o pe Andorra, 2-0, grație reușitelor lui Dennis Man (24 ani) și Denis Alibec (32 ani), din minutele 34 și 49.

Rezultatele preliminariile EURO 2024 din 27 martie

Până la meciul de pe Arena Națională cu Belarus, de pe 28 martie, de la 21:45, LIVE TEXT pe www.sport.ro, s-a încheiat o nouă etapă din runda a doua a preliminariilor EURO 2024.

Austria - Estonia 2-1

Irlanda - Franța 0-1

Moldova - Cehia 0-0

Muntenegru - Serbia 0-2

Olanda - Gibraltar 3-0

Polonia - Albania 1-0

Suedia - Azerbaijan 5-0

Ungaria - Bulgaria 3-0

Răzvan Marin a izbucnit în râs lângă Edi Iordănescu, apoi s-a enervat: „Vorbiți prostii!”

Conferința de presă a început abrupt. „Răzvan, tu ai încredere în selecționerul Iordănescu?”. Mijlocașul lui Empoli a început să râdă, la fel ca Edi Iordănescu, aflat lângă el: „Ai adus-o în plic pe asta?”, l-a întrebat antrenorul pe jurnalist.

„Bineînțeles!”, a răspuns Răzvan Marin. Jurnalistul a continuat: „Poate ne poți explica atunci ce s-a întâmplat la momentul schimbării, când erai nemulțumit. N-ai acceptat nici îmbrățișarea pe care a avut-o cu ceilalți jucători. Asta e o dovadă că n-ai încredere în deciziile antrenorului”.

Răzvan Marin a negat că ar avea vreo problemă cu selecționer, admițând totuși că a fost supărat în momentul în care a fost schimbat contra Andorrei.

„Acum vorbiți prostii, nu sunt de acord cu asta. Eram supărat când am ieșit, dar pentru că voiam să stau în teren. Am salutat pe toată lumea, am vorbit cu toată lumea, a venit și nea Jerry pe bancă, am și strigat la băieți.

Înțeleg decizia, o accept, sunt jucător profesionist și merg mai departe. Eram supărat că voiam să fiu pe teren și să îmi ajut echipa, nimic altceva, dar am vorbit cu toată lumea”, a replicat Răzvan Marin.

La finalul conferinței de presă, când Răzvan Marin se pregătea să plece, Edi Iordănescu a dorit să intervină.

„Înainte să plece Răzvan, vreau să vă rog și eu ceva. Niciodată nu v-am rugat, dar vă rog acum. Puteți să începeți și pentru mine cu întrebarea dacă l-am scos pe teren înseamnă că n-am încredere în el? Să dau și eu un răspuns, că e în oglindă”, a spus Edi Iordănescu, cu Răzvan Marin rămas în sală.

„Da”, s-a auzit din sală, moment în care Edi Iordănescu și-a exprimat punctul de vedere referitor la înlocuirea lui Răzvan Marin din meciul cu Andorra.

„Nu suntem într-o perioadă fastă a noastră, nu suntem de ani buni, dar am spus să ajutăm echipa. Când e de criticat, e de criticat, dar hai să îi ajutăm. Nu pot să le frâng aripile, și-a dorit să fie în continuare în teren, să ajute echipa, dar mintea limpede era pe margine, avea cartonaș galben, era minutul 65”, a transmis selecționerul.