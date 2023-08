Thomas Tuchel, dezamăgit după ce Bayern a fost umilită în Supercupă! I-a cerut scuze lui Harry Kane

Harry Kane, a cărui mutare a fost aficializat sâmbătă, a debutat în tricoul bavarezilor venind de pe bancă, dar nu a putut să evite umilința echipei sale.

Antrenorul lui Bayern, Thomas Tuchel, s-a declarat uluit după meci, susținând că nu își mai recunoaște echipa.

„Este o mare problemă. Practic, continuăm de unde am rămas în ultimul meci cu Leipzig. Simt că nu am făcut nimic în aceste patru săptămâni, că tocmai ne-am adunat. Nu am venit pregătiți așa cum trebuia. I-am văzut pe băieții noștri jucând împotriva lui City, împotriva lui Liverpool, împotriva lui Monaco. Nu pot să explic, este insuficient din toate punctele de vedere”, a spus Tuchel la finalul Supercupei.

Tuchel, scuze pentru Harry Kane

Thomas Tuchel și-a cerut scuze în fața lui Harry Kane pentru umilința din meciul cu RB Leipzig: „Îmi pare rău (n.r. - pentru debutul nefericit al lui Harry Kane). Probabil crede că în aceste patru săptămâni nu am făcut nimic. A fost total diferit de ceea ce am jucat până acum, de ceea ce ne-am propus să facem. Nimic! Este o seară foarte amară pentru el, îmi pare rău”, a mai spus antrenorul lui Bayern.

RB Leipzig a învins sâmbătă pe Bayern Munchen, sor 3-0, în Supercupa Germaniei, cucerind trofeul. Dani Olmo a înscris toate golurile învingătoarei.