Locul 2 după Pavel Nedved în 2003, apoi pe locul 3 după Fabio Cannavaro şi Gianluigi Buffon în 2006, fostul atacant al echipei Arsenal şi al Franţei are toate trofeele posibile, cu excepţia celei mai importante distincţii individuale.

Faptul că nu a câştigat Balonul de Aur i-a inspirat pe colegii săi de la postul american CBS, unde este consultant.

Fostul fundaş englez Micah Richards, devenit consultant, a apărut la televizor îmbrăcat ca Moş Crăciun. Acesta i-a oferit lui Henry un fals Balon de Aur.

"Nu l-ai primit, dar l-ai meritat din plin", a spus Richards.

"În sfârşit ai primit scrisoarea mea", a spus, râzând, Henry, în vârstă de 46 de ani, în prezent selecţioner al echipei Franţei de tineret, scrie News.ro.

What do you get the man who has everything? ????

St. Meeks brought Thierry Henry the one thing he should've gotten 20 years ago. ???? pic.twitter.com/ToDx9B5mAK